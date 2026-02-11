mercoledì, Febbraio 11, 2026

Torna il Carnevale di Rieti: domenica 15 febbraio corteo e sfilata di carri mascherati

RIETI e PROVINCIA
Domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 14, torna uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla città: il Carnevale di Rieti organizzato da Comune di Rieti e Pro Loco Rieti, con la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati lungo le vie cittadine.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di circa 20 carri, provenienti da diversi comuni della provincia, oltre a numerosi gruppi a piedi e scuole, a testimonianza del forte coinvolgimento del territorio e delle giovani generazioni.

Il raduno è previsto in via Mercatanti, fronte Centro Commerciale Perseo, con partenza del corteo alle ore 14. Il percorso attraverserà viale Matteucci, via Sacchetti Sassetti, via Salaria, Piazza della Repubblica (Porta Romana), via Raccuini, per poi fare ritorno in via Sacchetti Sassetti, viale Matteucci e via Mercatanti. Lungo il tragitto saranno allestite postazioni musicali con dj locali, per accompagnare la sfilata e animare l’intera città.

Tra le novità di quest’anno, l’allestimento di un palco su via degli Elci, dove al termine della sfilata si terrà un momento di intrattenimento musicale con l’esibizione del gruppo “I 4 col Matto” e la partecipazione degli ospiti d’eccezione “Los Locos”.

Durante l’evento saranno inoltre presenti stand gastronomici a cura della Pro Loco Rieti, dell’Associazione Provinciale Cuochi e del Rione Porta Romana, con un’offerta dedicata ai dolci tipici del Carnevale.

«Il Carnevale di Rieti – dichiara l’Assessore all’Identità Locale e Centro Storico Giovanni Rositani – rappresenta una tradizione che unisce comunità, creatività e senso di appartenenza. È un’occasione di festa che valorizza la città e rafforza il legame con il territorio provinciale. Quest’anno abbiamo voluto arricchire il programma con nuove proposte musicali e momenti di aggregazione, mantenendo vivo lo spirito autentico del Carnevale reatino. L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a una giornata di festa, colori e condivisione nel cuore della città».

PAOLO BATTAGLIA LA TERRA BORGESE: "MAI PIÙ VERDURE DA SUPERMERCATO"
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

