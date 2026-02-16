lunedì, Febbraio 16, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Tiziana Rivale è diventata Socio Onorario e Testimonial del Nucleo Ispettori Forestali, del Distaccamento di Roma Capitale

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
redazione
Author: redazione
1 min.read

La cantante Tiziana Rivale, nata a Formia (LT), resta una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Dopo aver conquistato il grande pubblico con la vittoria al Festival di Sanremo nel 1983 grazie al brano Sarà quel che sarà, l’artista ha proseguito il proprio percorso professionale affiancando all’attività musicale una crescente sensibilità verso tematiche ambientali e animaliste.

Dal 2026 Tiziana Rivale è diventata Socio Onorario e Testimonial del Nucleo Ispettori Forestali, nello specifico del Distaccamento di Roma Capitale. Un incarico che non si limita a un ruolo simbolico, ma che si inserisce in un impegno più ampio a favore della tutela del territorio, della difesa della fauna e della promozione di una cultura del rispetto verso l’ambiente.

Particolare attenzione viene rivolta alla protezione degli animali, domestici e selvatici, alla sensibilizzazione contro il maltrattamento e all’importanza della salvaguardia degli ecosistemi naturali. Attraverso la propria immagine pubblica, la cantante contribuisce a diffondere messaggi di responsabilità e consapevolezza, incoraggiando comportamenti virtuosi e sostenendo iniziative volte alla prevenzione dei reati ambientali.

La nomina rafforza così il legame tra mondo dello spettacolo e impegno civico, offrendo maggiore visibilità alle attività del Nucleo e sottolineando quanto la tutela degli animali e dell’ambiente rappresenti oggi una priorità condivisa.

Previous article
Battaglia La Terra Borgese, La critica artistica nasce 70.000 anni fa
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Battaglia La Terra Borgese, La critica artistica nasce 70.000 anni fa

NOTIZIE IN RISALTO 0
La tesi secondo cui la critica artistica ha avuto origine 70.000 anni fa, sostenuta da Paolo Battaglia La Terra Borgese

Silenzio e Colore: l’universo di Rothko

PRIMO PIANO 0
Dal 14 marzo Palazzo Strozzi ospiterà le opere di...

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Riscoperta ruolo pastore tra tradizione e innovazione”

PRIMO PIANO 0
Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Riscoperta ruolo pastore tra tradizione e...

Articoli più letti

Battaglia La Terra Borgese, La critica artistica nasce 70.000 anni fa

NOTIZIE IN RISALTO 0
La tesi secondo cui la critica artistica ha avuto origine 70.000 anni fa, sostenuta da Paolo Battaglia La Terra Borgese

Silenzio e Colore: l’universo di Rothko

PRIMO PIANO 0
Dal 14 marzo Palazzo Strozzi ospiterà le opere di...

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Riscoperta ruolo pastore tra tradizione e innovazione”

PRIMO PIANO 0
Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Riscoperta ruolo pastore tra tradizione e...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)