The Sense Experience Resort tra i candidati ai World’s Best Awards 2026 di Travel + Leisure



La destinazione toscana che riscrive l’idea di esperienza

Il The Sense Experience Resort, gioiello 5 stelle lusso immerso nel cuore della Maremma toscana, torna sotto i riflettori internazionali con la nomination ai prestigiosi World’s Best Awards 2026di Travel + Leisure, una delle classifiche più autorevoli al mondo nel settore dell’ospitalità. Questa candidatura testimonia il ruolo sempre più centrale del resort nell’hôtellerie di alta gamma, riconoscendo la sua capacità di ridefinire l’esperienza di soggiornoattraverso una perfetta armonia tra natura, design e autenticità del territorio. Le votazioni rimarranno aperte fino al 23 febbraio 2026.

La nomination sottolinea come il The Sense Experience Resort sia diventato un punto di riferimento nel panorama del lusso esperienziale: un luogo in cui natura, emozione e design si intrecciano offrendo un soggiorno che non si vive soltanto ma si sente.

Affacciato direttamente sul mare, nel suggestivo Golfo di Follonica, il resort è pensato come un luogo in cui l’ospite non è spettatore, ma protagonista: il contatto con la natura diventa un linguaggio, l’accoglienza si trasforma in ascolto, il tempo assume un ritmo diverso. I suoi cinque ettari di parco naturale, le dune preservate, la spiaggia privata, la piscina riscaldata e i materiali scelti con cura negli ambienti rappresentano un mosaico che racconta una nuova idea di lusso, fondata non sull’ostentazione, ma sulla capacità di far sentire ogni persona parte di qualcosa di autentico. Le camere e le suite vista mare, i ristoranti Dimorà ed Eatè, e il Mixology Bar Red Rabbit completano un’esperienza che vive e respira l’essenza della Toscana, custodendone sapori, colori e silenzi.

Il valore della nomination assume un significato ancor più profondo perché nasce direttamente dalla voce dei viaggiatori, che con il loro voto determinano quali realtà meritano di essere riconosciute tra le migliori al mondo. Proprio per questo, il The Sense Experience Resort invita tutti gli ospiti e coloro che hanno avuto modo di conoscerlo a esprimere il proprio voto, fino alla data del 23 febbraio, sul sito ufficiale di Travel + Leisure (https://wba.m-rr.com/home), contribuendo a portare la Toscana e la sua identità emozionale sul podio internazionale.

«Questo riconoscimento è un tributo al nostro straordinario team, alla nostra meravigliosa terra e ai nostri affezionati ospiti» dichiara Federico Ficcanterri, CEO del gruppo Icon Collection. «Il The Sense Experience Resort nasce per far vivere un’esperienza che tocchi i sensi e rimanga nel cuore, un luogo in cui sentirsi liberi di essere se stessi. Ricevere ancora una volta il sostegno dei viaggiatori significa che la nostra visione è diventata reale e condivisa, e questo è per noi il traguardo più importante.»

È possibile sostenere il resort con il proprio voto fino al 23 febbraio 2026 attraverso il sito ufficiale di Travel + Leisure, accedendo al link https://wba.m-rr.com/home.