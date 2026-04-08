The Sense Experience Resort 5*L entra nel network internazionale Ensemble Travel Group



Un nuovo traguardo strategico che apre le porte a una clientela globale d’élite e rafforza il posizionamento nel lusso esperienziale

Il The Sense Experience Resort 5*L fa il suo ingresso in Ensemble Travel Group, uno dei network globali più prestigiosi di travel advisor indipendenti, rafforzando il proprio posizionamento nel segmento dell’ospitalità di alta gamma e aprendo nuove opportunità di visibilità internazionale, partnership esclusive e contatti con una clientela sofisticata.

Ensemble Travel Groupè un punto di riferimento nel panorama internazionale del turismo di lusso, con una solida presenza in Nord Americae una crescente influenza nei mercati globali di fascia alta. Basato su un modello collaborativo, il network riunisce agenzie e consulenti di viaggio altamente qualificati, offrendo accesso a prodotti selezionati, esperienze esclusive e partnership strategiche con hotel e brand di eccellenza. Grazie a una piattaforma integrata di distribuzione e a programmi dedicati, Ensemble permette ai partner di intercettare una clientela altamente profilata, incrementare le performance di vendita e sviluppare relazioni durature con viaggiatori internazionali di alto valore.

L’ingresso di The Sense Experience Resort nel prestigioso Ensemble Hotel Program, una collezione di strutture selezionate per qualità, posizionamento e capacità di offrire esperienze uniche, rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’offerta della struttura. All’interno di questo ecosistema, il resort beneficia di visibilità privilegiata presso una rete internazionale di advisor esperti, accedendo a canali distributivi mirati, campagne marketing dedicate e iniziative commerciali congiunte. Questa integrazione consente di rafforzare la penetrazione nei mercati strategici, ottimizzare i flussi di prenotazione e valorizzare ulteriormente il posizionamento del resort nel segmento luxury, generando nuove opportunità di revenue e crescita sostenibile.

Per gli ospiti, la partnership si traduce in un accesso privilegiato a soggiorni personalizzati, servizi su misura e consulenza di alto livello, garantita da professionisti del viaggio capaci di anticipare ogni esigenza della clientela più sofisticata.

“Entrare in Ensemble Travel Group rappresenta un passo strategico nel percorso di espansione internazionale della struttura e del gruppo Icon Collection,” afferma Aizhana Zhantuarov, Director of Sales & Marketing di Icon Collection. “Questa collaborazione ci consente di rafforzare la nostra presenza nei mercati chiave e di dialogare con una clientela di alto profilo, sempre più orientata a esperienze autentiche, personalizzate e di eccellenza”.

Attraverso questa collaborazione, il The Sense Experience Resort 5*L consolida la propria posizione come punto di riferimento nell’ospitalità di lusso contemporanea su scala globale.