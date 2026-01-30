“The Mask” su CRC: dal 7 febbraio il nuovo talk show che guarda oltre le maschere

Cresce l’attesa per il debutto di “The Mask”, il nuovo talk show radio-televisivo di CRC (canale 84 del digitale terrestre e 100.500 FM), condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi. Il programma andrà in onda in diretta ogni sabato dalle 10 alle 11, inaugurando una finestra settimanale dedicata all’approfondimento, all’attualità e alle mille sfumature della città di Napoli.

Perché “The Mask”?

Il titolo, spiega Lorenzo Crea – ideatore del format – nasce da un’osservazione antica quanto attuale: «Si dice da sempre che Napoli è un palcoscenico e che ciascuno di noi indossa una maschera. Non è necessariamente un male: spesso la maschera serve a proteggere fragilità e inquietudini. Vale per tutti: professionisti, politici, imprenditori, artisti, cittadini comuni. Con questa trasmissione vogliamo andare oltre la maschera». Crea ha inoltre ringraziato Salvatore Isaia e Umberto Russo, editore e direttore dell’emittente, «con i quali da anni c’è un rapporto di stima e affetto».

Un programma che racconta Napoli senza filtri

“The Mask” sarà un contenitore di approfondimento giornalistico dai toni dinamici: a volte provocatori, a volte ironici, sempre ancorati alla realtà napoletana e alle sue contraddizioni. Un viaggio tra storie, personaggi, temi sociali e attualità, con l’obiettivo di restituire un’immagine autentica della città e del Paese.

La visione dell’emittente

«Con The Mask – dichiara il direttore di CRC Umberto Russo – si arricchisce ulteriormente il nostro palinsesto, che non vuole parlare solo di calcio ma di tutto ciò che fa notizia, con leggerezza e professionalità. Sarà un programma capace di accendere i riflettori sui ‘mille colori’ di Napoli e dell’intera regione, analizzandone pregi e difetti».