🧑⚕️ Terminate le festività natalizie, riparte l’attività del Poliambulatorio Solidale ODM Onlus 👨⚕️
🩺 Dopo le feste natalizie riprendono, con rinnovato impegno e dedizione, le attività e le prestazioni sanitarie del nostro Poliambulatorio Solidale di Roma.
Un servizio reso possibile grazie a medici e volontari che ogni giorno curano e assistono con amore e competenza i cittadini.
☎️ Vi ricordiamo che è possibile contattare ODM Onlus al numero 06 86760880 per prenotare visite specialistiche e prestazioni sanitarie con i nostri professionisti.
✨ Vi aspettiamo!
📍 Dove siamo
Piazza Alfonso Capecelatro, 11/13 – 00168, Roma
🔗 Info su visite e prestazioni
https://www.odmonlus.org/poliambulatorio