🧑‍⚕️ Terminate le festività natalizie, riparte l’attività del Poliambulatorio Solidale ODM Onlus 👨‍⚕️

🩺 Dopo le feste natalizie riprendono, con rinnovato impegno e dedizione, le attività e le prestazioni sanitarie del nostro Poliambulatorio Solidale di Roma.

Un servizio reso possibile grazie a medici e volontari che ogni giorno curano e assistono con amore e competenza i cittadini.

☎️ Vi ricordiamo che è possibile contattare ODM Onlus al numero 06 86760880 per prenotare visite specialistiche e prestazioni sanitarie con i nostri professionisti.

✨ Vi aspettiamo!

📍 Dove siamo

Piazza Alfonso Capecelatro, 11/13 – 00168, Roma

🔗 Info su visite e prestazioni

https://www.odmonlus.org/poliambulatorio

odmonlus #sostegnoallapersona #solidarietà #cura #famiglie #Roma #volontari