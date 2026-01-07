mercoledì, Gennaio 7, 2026

Terminate le festività natalizie, riparte l’attività del Poliambulatorio Solidale ODM Onlus 👨‍⚕️

🩺 Dopo le feste natalizie riprendono, con rinnovato impegno e dedizione, le attività e le prestazioni sanitarie del nostro Poliambulatorio Solidale di Roma.
Un servizio reso possibile grazie a medici e volontari che ogni giorno curano e assistono con amore e competenza i cittadini.

☎️ Vi ricordiamo che è possibile contattare ODM Onlus al numero 06 86760880 per prenotare visite specialistiche e prestazioni sanitarie con i nostri professionisti.
Vi aspettiamo!

📍 Dove siamo
Piazza Alfonso Capecelatro, 11/13 – 00168, Roma

🔗 Info su visite e prestazioni
https://www.odmonlus.org/poliambulatorio

odmonlus #sostegnoallapersona #solidarietà #cura #famiglie #Roma #volontari

