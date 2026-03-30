Tenuta delle Uova un successo ai Castelli Romani

Dopo il boom della Tenuta delle Zucche, la primavera esplode ai Castelli Romani: “Tenuta delle Uova” è già un successo

Dopo aver conquistato migliaia di visitatori in autunno con la Tenuta delle Zucche, trasformando la Tenuta Mosaico (Castel Gandolfo) in una delle mete più amate di ottobre ai castelli romani, il viaggio continua… e questa volta profuma di primavera.

È già partita infatti “Tenuta delle Uova 2026”, l’evento immersivo dedicato alle famiglie dal 21 Marzo al 12 Aprile che, ancora prima di entrare nel vivo, sta registrando un dato chiarissimo: quasi tutte le date sono sold out. Un segnale forte, che racconta molto più di un semplice evento: racconta il desiderio delle famiglie di vivere esperienze vere, all’aria aperta, lontano dalla routine.



Un mondo sospeso tra natura, gioco e immaginazione

Fino al 12 aprile, la Tenuta Mosaico – nel cuore dei Castelli Romani – si trasforma in un piccolo universo primaverile dove tutto è pensato per stupire bambini e far tornare un po’ bambini anche gli adulti. Non è un parco giochi. Non è una semplice giornata fuori porta. È un’esperienza fatta di colori, dettagli e momenti da vivere insieme.



Tra i vialetti della tenuta si susseguono:

Cacce alle uova organizzate per età, tra adrenalina e sorrisi

Animazione, musica e baby dance, per lasciarsi andare e divertirsi davvero a cura di MIU MIU

Laboratori creativi, dove i bambini creano e portano a casa un pezzo di giornata

Percorsi e aree gioco outdoor, tra natura e libertà

Angoli food e ristoro, a cura di APEMAGNA e MYPASTA

La magia? È tutta fatta a mano (e ha un valore più profondo)

A rendere “Tenuta delle Uova” davvero diversa sono gli allestimenti. Non scenografie standard. Non strutture prefabbricate. Ma creazioni realizzate da artigiani del territorio, pezzo dopo pezzo, con cura e identità. E soprattutto: un progetto che va oltre l’intrattenimento. Gli allestimenti nascono infatti anche da laboratori di inclusione sociale, realizzati insieme ai ragazzi della Greenlight APS, che ha proprio nella Tenuta Mosaico la sua casa per il centro diurno. Qui la bellezza non è solo da vedere. È qualcosa che coinvolge, include e lascia un segno.



A proposito di Tenuta Mosaico

Tenuta Mosaico nasce a maggio 2025 da un’idea di Andrea Montellanico, operatore sociale ed imprenditore con oltre dieci anni di esperienza e profondamente radicato nel territorio dei Castelli Romani. Immersa nel verde di Castel Gandolfo, è uno spazio polifunzionale pensato per accogliere famiglie, bambini e progetti sociali. Qui si incontrano eventi, attività educative, centri estivi e percorsi di inclusione, in un ambiente accessibile e autentico. La tenuta è anche casa della Greenlight APS, con cui sviluppa laboratori e iniziative dedicate all’inclusione. Ogni attività nasce per creare connessioni reali tra le persone e valorizzare il territorio. Tenuta Mosaico promuove un’idea di comunità in cui ogni individuo è parte fondamentale, proprio come in un mosaico. Un luogo dove natura, educazione e divertimento convivono in equilibrio. Un punto di riferimento per chi cerca esperienze vere, condivise e significative. Perché qui non si viene solo per partecipare, ma per sentirsi parte di qualcosa di bello.