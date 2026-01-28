Teatro San Leonardo: riparte il ciclo “Monologhi, assoli per corpi ed anime”

VITERBO – Una sedia al centro della scena, una luce che si accende e una voce che prende spazio. Al Teatro San Leonardo di Viterbo tornano i “Monologhi – assoli per corpi ed anime”, il format che negli anni ha saputo conquistare il pubblico puntando tutto sull’essenziale: l’attore, il testo, l’ascolto.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, gli appuntamenti riprendono nel bistrot del teatro con la direzione artistica di Simone Precoma, che da tempo lavora affinché il palcoscenico non resti un luogo astratto, ma un terreno reale di confronto. Gli incontri sono in programma alle ore 19.00 nelle seguenti date: 29 gennaio, 19 febbraio, 26 marzo, 15 aprile e 21 maggio.

Il cuore del progetto è semplice e ambizioso allo stesso tempo: dare agli allievi dei corsi di teatro la possibilità di misurarsi con il pubblico, portando in scena monologhi comici e drammatici, di repertorio o originali, della durata di 5 – 10 minuti. Brevi assoli che costringono a togliere il superfluo e a stare dentro la verità del testo.

Accanto agli allievi, il format resta aperto anche a chiunque voglia mettersi in gioco con un proprio scritto o con un brano teatrale già esistente, trasformando ogni serata in un piccolo laboratorio condiviso. In scena si alternano quattro o cinque monologhi, accompagnati da musica dal vivo e da un clima informale che continua anche fuori dal palco, davanti a un aperitivo.

L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata per l’aperitivo al tavolo. Info 392 301 8173