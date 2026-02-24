martedì, Febbraio 24, 2026

Tajani presiede riunione della Task Force dazi

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
ANTONIO TAJANI MINISTRO ESTERI

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presieduto oggi una riunione della Task Force dazi della Farnesina, per aggiornare tempestivamente associazioni di categoria e imprese italiane sugli ultimi sviluppi di politica commerciale.

Al centro dell’incontro le implicazioni della recente sentenza della Corte Suprema statunitense sui dazi adottati dall’Amministrazione Trump. Sentenza – ha ricordato il titolare della Farnesina – che ha stabilito l’illegittimità dei dazi“reciproci” adottati sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), lasciando in vigore quelli (su acciaio e alluminio, nonché sull’automotive e il legname) con diversa base giuridica.

L’incontro ha visto la partecipazione di associazioni di categoria, imprese e rappresentanti del Sistema Italia, e ha rappresentato un momento di confronto con gli operatori economici maggiormente attivi sul fronte degli scambi commerciali con gli Stati Uniti.

Tajani ha ribadito l’impegno del Governo italiano a garantire stabilità e prevedibilità delle relazioni commerciali transatlantiche, sulla base di quanto concordato nella Dichiarazione Congiunta dell’agosto scorso.

Il Ministro ha informato i partecipanti sia dei suoi contatti con il Commissario Europeo al Commercio Sefcovic, sia dell’esito della partecipazione alla riunione ministeriale G7 Commercio tenuta poco prima, da cui ha tratto conclusioniimprontate a cauto ottimismo, confermando la costante attenzione del Governo per le istanze del mondo produttivo nazionale.

I partecipanti ai lavori della Task Force hanno condiviso l’opportunità della strategia di diversificazione dei mercati di sbocco portata avanti dall’Unione Europea, in linea con il Piano Nazionale per l’Export, e quindi l’esigenza di unasollecita entrata in vigore dell’accordo di libero scambio UE-Mercosur.

In chiusura, il Ministro Tajani ha assicurato che la Task Force – giunta all’undicesimo incontro – tornerà a riunirsi non appena dovesse rendersi necessario al fine di mantenere gli operatori economici italiani aggiornati in tempo realesull’evolversi delle relazioni commerciali transatlantiche.

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione
VENEZIA: TENTATO OMICIDIO IN CENTRO STORICO FERMATE 2 PERSONE
