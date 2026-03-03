SuperEnalotto a Roma e Rieti centrati due “5” per un totale di 56mila euro

Il Lazio esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 27 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 28.401,46 euro ciascuno, uno a Roma nella Tabaccheria 561 in via Ciliciano, 6 e l’altro a Rieti nell’Isola del Tesoro in via Riposati, 24. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 3 marzo, sale a 128,7 milioni di euro.
Sign in
Welcome! Log into your account
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.