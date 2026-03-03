martedì, Marzo 3, 2026

SuperEnalotto a Roma e Rieti centrati due “5” per un totale di 56mila euro

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Il Lazio esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 27 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 28.401,46 euro ciascuno, uno a Roma nella Tabaccheria 561 in via Ciliciano, 6 e l’altro a Rieti nell’Isola del Tesoro in via Riposati, 24. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 3 marzo, sale a 128,7 milioni di euro.

POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE HANNO DENUNCIATO UN 35ENNE PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO
