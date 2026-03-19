STIMIGLIANO – FORANO: CAMPAGNA CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

I CARABINIERI INCONTRANO I CITTADINI NELLE PARROCCHIE.

I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno promosso tre giornate interamente dedicate alla prevenzione delle truffe ai danni delle fasce più deboli della popolazione. L’iniziativa, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della Diocesi Suburbicaria di Sabina – Poggio Mirteto, si è articolata in tre diversi incontri ospitati presso le chiese di Stimigliano, di Forano e della frazione di Gavignano Sabino.

Alla presenza dei rispettivi parroci, i militari hanno dialogato con la cittadinanza ponendo particolare attenzione al delicato tema delle truffe in danno delle persone anziane.

Durante gli appuntamenti, sono stati illustrati i modus operandi più frequentemente utilizzati dai malfattori per raggirare le vittime e sottrarre loro beni e denaro. I criminali, infatti, approfittano spesso del fatto che le persone anziane si trovino sole in casa, rendendo loro difficile percepire sin da subito la potenziale pericolosità dell’interlocutore, specialmente quando l’approccio iniziale avviene per via telefonica e non di persona.

Nel corso degli incontri, i Carabinieri hanno fornito numerosi e pratici suggerimenti per prevenire queste situazioni, raccomandando di non fidarsi mai di richieste anomale. I militari hanno spiegato nel dettaglio le tecniche più subdole, come le telefonate da parte di finti parenti in difficoltà economica o le visite annunciate da finti appartenenti alle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa ha registrato un’alta e attenta partecipazione da parte della popolazione e ha riscosso un forte plauso dai cittadini dei comuni di Stimigliano e Forano.

Nell’occasione l’Arma dei Carabinieri invita a segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 qualsiasi situazione o persona sospetta.