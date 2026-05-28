“Stimigliano: Carabinieri denunciano autrice di truffa online su telefono cellulare”

I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti una 32enne residente nell’hinterland campano, ritenuta responsabile del reato di truffa aggravata.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un cittadino residente nella Bassa Sabina. Quest’ultimo, avendo la necessità di sostituire il motore della propria autovettura, aveva individuato un annuncio relativo a un ricambio compatibile su una nota piattaforma di compravendita online.

A seguito di contatti telefonici, l’acquirente ha concordato i dettagli della transazione con la venditrice, provvedendo al pagamento della somma di circa 1.000 euro tramite bonifico bancario, a fronte della promessa di immediata spedizione della merce. Una volta incassato il denaro, tuttavia, la donna si è resa irreperibile, omettendo la consegna del bene.

I tempestivi accertamenti investigativi condotti dai militari dell’Arma, sviluppati attraverso l’analisi dei flussi finanziari e dei tabulati telefonici, hanno permesso di identificare compiutamente la presunta autrice del reato. È stato infatti appurato che sia l’utenza cellulare utilizzata per le trattative, sia il conto corrente bancario sul quale era stata accreditata la somma, erano intestati alla ragazza.

L’occasione si rivela propizia per richiamare l’attenzione dei cittadini sulla necessità di adottare la massima cautela negli acquisti in rete, privilegiando canali verificati e sistemi di pagamento tutelati.