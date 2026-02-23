STADIO ROMA: PROGETTO PREVEDE SENSIBILE INCREMENTO AREE VERDI PUBBLICHE

Roma, 23 febbraio 2026 – “Con riferimento alla nota diffusa dai Comitati No Stadio riguardante la tutela ex lege dell’area boscata interessata dalla realizzazione del nuovo Stadio della Roma, gli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente di Roma Capitale precisano che non c’è nessuna novità riguardo al bosco di Pietralata. Non esiste infatti una tutela tout-court della zona boschiva, per altro certificata come “area ambientale degradata”, con essenze di scarso valore. La normativa nazionale di riferimento (Testo unico delle Foreste) consente la trasformazione di queste aree, prevedendo la compensazione dell’area boscata con la realizzazione di un’altra, analoga per metratura ed essenze.

Il progetto di compensazione, che sarà presentato a breve, riguarda complessivamente circa 6 ettari all’interno del Parco centrale dello Stadio, comportando quindi un incremento sia quantitativo che qualitativo del verde disponibile, con ricadute positive sia dal punto di vista ecologico che della sicurezza e fruibilità pubblica di un’area oggi incolta e soggetta ad abbandono incontrollato di rifiuti”.