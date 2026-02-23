lunedì, Febbraio 23, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

STADIO ROMA: PROGETTO PREVEDE SENSIBILE INCREMENTO AREE VERDI PUBBLICHE

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

Roma, 23 febbraio 2026 – “Con riferimento alla nota diffusa dai Comitati No Stadio riguardante la tutela ex lege dell’area boscata interessata dalla realizzazione del nuovo Stadio della Roma, gli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente di Roma Capitale precisano che non c’è nessuna novità riguardo al bosco di Pietralata. Non esiste infatti una tutela tout-court della zona boschiva, per altro certificata come “area ambientale degradata”, con essenze di scarso valore. La normativa nazionale di riferimento (Testo unico delle Foreste) consente la trasformazione di queste aree, prevedendo la compensazione dell’area boscata con la realizzazione di un’altra, analoga per metratura ed essenze. 

Il progetto di compensazione, che sarà presentato a breve, riguarda complessivamente circa 6 ettari all’interno del Parco centrale dello Stadio, comportando quindi un incremento sia quantitativo che qualitativo del verde disponibile, con ricadute positive sia dal punto di vista ecologico che della sicurezza e fruibilità pubblica di un’area oggi incolta e soggetta ad abbandono incontrollato di rifiuti”.

Previous article
Svaniti nel nulla 2.500 pezzi di aerei militari: è giallo. Dieci indagati, anche alcuni vertici dell’Aeronautica
Next article
Rieti in Fiore 2026: il centro storico torna a fiorire dall’8 al 10 maggio
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

MONTESILVANO: eseguite 20 ordinanze di custodia cautelare

CRONACA ITALIANA 0
Sgominato un vasto traffico di cocaina ed eroina Microsoft Word...

AGRICOLTURA, I VINI DEL LAZIO PROTAGONISTI ALLO SLOW WINE DI BOLOGNA

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Lazio del vino torna protagonista a Slow Wine,...

ROMA. QUESTURA: PIETRA D’INCIAMPO IN MEMORIA DI RICCARDO MARAFFA, GENERALE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI P.S.

NOTIZIE IN RISALTO 0
Questa mattina la Polizia di Stato, con una solenne...

Articoli più letti

MONTESILVANO: eseguite 20 ordinanze di custodia cautelare

CRONACA ITALIANA 0
Sgominato un vasto traffico di cocaina ed eroina Microsoft Word...

AGRICOLTURA, I VINI DEL LAZIO PROTAGONISTI ALLO SLOW WINE DI BOLOGNA

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Lazio del vino torna protagonista a Slow Wine,...

ROMA. QUESTURA: PIETRA D’INCIAMPO IN MEMORIA DI RICCARDO MARAFFA, GENERALE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI P.S.

NOTIZIE IN RISALTO 0
Questa mattina la Polizia di Stato, con una solenne...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)