Sport e Salute, Quadrini (Provincia di Frosinone – ANCI Lazio): “Sinergia fondamentale tra istituzioni e sanità per la prevenzione”

​ARPINO – In occasione del convegno “La corsa a 360°”, tenutosi presso il prestigioso Palazzo Boncompagni di Arpino, il Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha ribadito l’importanza dello sport come pilastro fondamentale delle politiche di salute pubblica e coesione sociale.

​L’evento, che ha visto la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, è stato l’occasione per un profondo ringraziamento ai promotori dell’iniziativa. Il Consigliere Quadrini ha voluto rivolgere un plauso particolare al Presidente Michele Loffredi, per l’impeccabile organizzazione e la dedizione nel promuovere i valori dello sport nel territorio, e al Dott. Domenico Ciuffetta, Direttore del Distretto C della ASL di Frosinone, per il prezioso contributo scientifico e il costante impegno nella tutela della salute dei cittadini.

​”La presenza delle autorità sanitarie e dei vertici dell’associazionismo sportivo è la prova tangibile di come il nostro territorio sappia fare rete,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Voglio ringraziare sentitamente il Presidente Michele Loffredi per aver reso possibile questo momento di alta formazione e il Direttore Domenico Ciuffetta per l’attenzione che la ASL di Frosinone riserva alla prevenzione. La corsa non è solo una pratica atletica, ma una terapia naturale che incide direttamente sulla qualità della vita e sulla riduzione della spesa sanitaria. Come rappresentanti istituzionali in Provincia e in ANCI Lazio, il nostro compito è sostenere queste eccellenze organizzative che mettono al centro il benessere della persona.”

​Durante l’incontro, presentato da Giulia De Gasperis, Quadrini ha sottolineato come la promozione dell’attività motoria debba essere intesa come una strategia di welfare integrata: “Investire nello sport significa investire nel futuro dei nostri borghi. Arpino, con questa iniziativa, si conferma un modello di riferimento dove la bellezza del patrimonio storico si sposa perfettamente con la cultura del vivere sano.”

​Il comunicato si conclude ribadendo la volontà del Consigliere Quadrini di proseguire nel solco della collaborazione con la ASL e le realtà locali per implementare progetti che incentivino lo sport consapevole e la prevenzione capillare su tutto il territorio provinciale.