Sotto le luci della storia: Noctourism a Roma



Dai Musei Vaticani al Colosseo, la Capitale si riscopre anche di sera grazie alla crescente tendenza del turismo notturno

Scoprire una città quando il sole è tramontato significa viverla con uno sguardo nuovo. È proprio questa la caratteristica del “noctourism”, una forma di turismo che invita a visitare luoghi culturali e monumenti nelle ore serali. Tra tutte le città, Roma svetta in cima alla classifica mondiale del noctourism: dalle passeggiate sotto le stelle tra i Fori Imperiali alle visite esclusive al Colosseo illuminato, la Città Eterna si trasforma in una destinazione ancora più affascinante. Con la Pasqua alle porte, non c’è occasione migliore per organizzare un viaggio nella Capitale e immergersi in secoli di storia lontano dalla frenesia del giorno. Per partire alla scoperta della Roma notturna, l’ideale è soggiornare all’FH55 Grand Hotel Palatinoche, in occasione delle vacanze pasquali, ha ideato uno speciale pacchetto dedicato agli ospiti.

Negli ultimi anni, il turismo internazionale ha iniziato a rivolgere sempre maggiore attenzione al “noctourism”, una tendenza che promuove la scoperta delle città nelle ore serali e notturne. Questo approccio al viaggio consente di vivere i luoghi culturali in un’atmosfera differente rispetto a quella diurna, caratterizzata da luci soffuse, temperature più miti e un ritmo più lento. Secondo un’indagine condotta da Radical Storage, il 62% dei viaggiatori in 33 paesi predilige le attività notturne, inoltre, tra le 50 destinazioni globali analizzate, con un punteggio di 6.7 su 10, Roma è in vetta alla classifica.

La Città Eterna risulta essere, dunque, la destinazione ideale per questa esperienza: con il suo patrimonio storico ed archeologico unico al mondo, offre numerosi itinerari che permettono di ammirare monumenti e musei sotto una luce completamente diversa. Passeggiare tra le strade di Roma dopo il tramonto significa scoprire scorci suggestivi, piazze illuminate e testimonianze millenarie che emergono dal buio con grande fascino. Il periodo di Pasqua rappresenta uno dei momenti più significativi per visitare Roma, durante questa festività che richiama visitatori da tutto il mondo, la città si anima di momenti speciali. Allo stesso tempo, le serate primaverili offrono le condizioni ideali per esplorare il patrimonio culturale anche dopo il tramonto, quando le temperature sono piacevoli e l’atmosfera diventa particolarmente suggestiva.

Tra le esperienze più affascinanti del noctourism romano ci sono le aperture serali dei Musei Vaticani: quando il sole tramonta e le luci della sera iniziano ad illuminare i lunghi corridoi e le gallerie, l’atmosfera cambia completamente, il flusso dei visitatori si riduce e le opere d’arte sembrano emergere con maggiore intensità sotto l’illuminazione studiata per valorizzarne i dettagli. La visita notturna ai Musei Vaticani, non è solo un momento culturale, ma anche un’esperienza emotiva capace di trasformare la scoperta dell’arte in un viaggio suggestivo.

Un’altra tappa imprescindibile è il Colosseo, uno dei monumenti più iconici della città. Di notte l’antico anfiteatro appare ancora più maestoso, l’illuminazione mette in risalto le sue arcate e la straordinaria monumentalità della struttura, creando un gioco di luci ed ombre che esalta la grandezza dell’architettura romana. Visitare questo luogo al calare della notte significa entrare in contatto con la storia dell’Impero romano in un’atmosfera quasi sospesa nel tempo. A pochi passi si estende l’area archeologica dei Fori Imperiali, cuore politico ed amministrativo dell’antica Roma. Qui, tra resti di templi, basiliche e colonne monumentali, è possibile ripercorrere le vicende della città antica. Durante la sera, grazie alla particolare illuminazione che esalta le rovine, l’intero complesso assume un carattere particolarmente evocativo, trasformandosi in un grande scenario storico a cielo aperto.

Anche le Terme di Caracalla rappresentano una meta affascinante per chi desidera scoprire la Città Eterna attraverso il noctourism: questo imponente complesso termale, tra i meglio conservati dell’antichità, colpisce per la maestosità delle sue strutture. Quando il sole lascia il posto alla luna, le antiche mura e gli archi monumentali emergono nella luce artificiale creando uno scenario spettacolare che rende la visita ancora più suggestiva.

In un periodo simbolico come la Pasqua, momento in cui Roma diventa punto di riferimento per il turismo, il noctourism offre un’occasione speciale per riscoprire la città sotto una luce diversa. Tra spiritualità, arte e storia millenaria, la Capitale dimostra ancora una volta di essere una destinazione capace di sorprendere tutti i visitatori in ogni momento della giornata, soprattutto quando il cielo si oscura e le luci dei monumenti iniziano a brillare nella notte.

A rendere ancora più completa l’esperienza del soggiorno romano durante le vacanze pasquali, contribuisce l’offerta dedicata agli ospiti dell’FH55 Grand Hotel Palatino: situato nel cuore di Roma, a pochi passi dai principali luoghi di interesse, l’hotel propone per la Pasqua un pacchetto speciale pensato per chi desidera unire cultura, relax e gastronomia.

Il Pacchetto di Pasqua include: un soggiorno di minimo due notti; prima colazione giornaliera a buffet; Pranzo di Pasqua domenica, menù 4 portate, bevande in abbinamento incluse, presso il Ristorante Le Spighe dell’hotel a cura dello chef Giuseppe Mulargia; apertura del Grande Uovo di Cioccolato con estrazione sorpresa; omaggio di benvenuto in camera all’arrivo.

Prezzo in camera doppia, per due notti, a partire da Euro 963,00 (incluso il pranzo di Pasqua)

Valido dal 2 Aprile al 7 Aprile.

Menù del pranzo di Pasqua

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Frollina Integrale Salata, Pecorino Crosta Nera D.O.P. e Broccolo Romanesco

Carciofo Stufato alla Romana, la sua Maionese e Spuma di Patate alla Curcuma

Fettuccelle con Asparagi Selvatici in tre consistenze e Guanciale Amatriciano I.G.P. croccante

Carrè di Agnello alla Brace, Riduzione di Cesanese del Piglio D.O.C.G. e Sedano Rapa

OPPURE

Fettina Panata “alla Romana” con Carciofi pastellati e Maionese alle Erbe

Mousse di Ricotta Dolce, Amarene, Menta e Crumble al cioccolato Valrhona 70%

Piccola Pasticceria

Acqua minerale naturale e frizzante

Caffè espresso

Vini in abbinamento a cura del sommelier: il Calice di Benvenuto con Ricciolo Spumante Rosè Extra Dry, Az. Agr.Vito Donato

Colle Ticchio, Cesanese del Piglio D.O.C.G., Az. Agricola Corte dei Papi