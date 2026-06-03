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Sociale, Tiso(Iniziativa Comune): “Allarme povertà economica, e non solo, tra anziani”

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Author: costantino sacchetto
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Sociale, Tiso(Iniziativa Comune): “Allarme povertà economica, e non solo, tra anziani”

“La povertà tra i pensionati è una realtà sempre più diffusa e spesso sottovalutata, soprattutto nei paesi in cui la popolazione invecchia rapidamente. Non si tratta soltanto di una mancanza di reddito, ma di una condizione complessa che coinvolge dignità, salute, autonomia e inclusione sociale. Negli ultimi anni, molti pensionati si trovano a vivere con assegni insufficienti a coprire le spese essenziali. L’aumento del costo della vita – tra bollette, affitti e beni di prima necessità – ha reso ancora più difficile arrivare a fine mese. Chi percepisce pensioni minime è particolarmente vulnerabile: spesso deve scegliere tra acquistare medicine o fare la spesa, tra riscaldare la casa o pagare l’affitto. La povertà nei pensionati inoltre non è solo economica, ma anche sociale. Molti anziani vivono soli, con reti familiari fragili o assenti. L’isolamento aumenta il rischio di depressione, peggiora le condizioni di salute e riduce la capacità di chiedere aiuto. Inoltre, la difficoltà ad accedere ai servizi – soprattutto quelli digitali – rischia di creare un ulteriore divario, rendendo complicato ottenere informazioni, prenotare visite mediche o accedere a bonus e agevolazioni. E le conseguenze purtroppo si riflettono sull’intera società, col pericolo di ampliare le disuguaglianze, mettere sotto pressione i servizi sociali e sanitari e generare un senso diffuso di ingiustizia. Cosa fare, dunque? La povertà tra pensionati non è un destino inevitabile, ma il risultato di scelte economiche, politiche e sociali. Garantire una vecchiaia serena dovrebbe essere una priorità collettiva: non solo per rispetto verso chi ha lavorato una vita intera, ma perché una società che tutela i suoi anziani è una società più equilibrata, più solidale e più lungimirante. Affrontare tutto questo significa riconoscere il valore delle persone anziane, ascoltare i loro bisogni e costruire politiche più inclusive. Una comunità che si prende cura dei suoi pensionati non solo combatte la povertà, ma rafforza la propria identità e il proprio futuro”.

Così, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

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