mercoledì, Febbraio 18, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Sociale, Tiso(Accademia): “Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della terza età”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

Sociale, Tiso(Accademia): “Stato tuteli e valorizzi ruolo sociale della terza età”

“La terza età è la fase che segue l’età adulta e ha inizio generalmente intorno ai 65 anni, spesso in coincidenza con il pensionamento. Essa non coincide automaticamente con una condizione di fragilità, ma rappresenta per molte persone un periodo di riorganizzazione della propria vita. La terza età è spesso caratterizzata da una maggiore disponibilità di tempo libero, che può essere utilizzato per attività personali, culturali e sociali. Molti anziani svolgono un ruolo importante all’interno della famiglia, soprattutto come nonni, offrendo sostegno affettivo ed educativo alle nuove generazioni. Mentre, in ambito sociale, le persone in terza età possono contribuire attraverso il volontariato, la partecipazione ad associazioni e la trasmissione delle proprie competenze ed esperienze. Questo coinvolgimento favorisce il senso di utilità e di appartenenza alla comunità, contrastando l’isolamento sociale. E lo Stato come si pone di fronte a tutto questo? Di base teorica, le pubbliche istituzioni devono svolgere un ruolo fondamentale attraverso interventi economici, sanitari e sociali, ma purtroppo tali azioni troppo spesso rischiano di risultare insufficienti o inadeguate rispetto alla realtà vissuta dagli anziani. In particolare, la solitudine, l’isolamento affettivo e la distanza dei familiari rappresentano problemi profondi che non possono essere risolti solo con misure assistenziali. L’anziano rischia così di diventare invisibile. Per questo, a giudizio di Accademia Iniziativa Comune, è fondamentale superare una visione emergenziale e burocratica della vecchiaia, promuovendo politiche che valorizzino la prevenzione, le relazioni sociali e l’ascolto degli anziani. Solo attraverso un approccio più umano e inclusivo è possibile garantire una qualità della vita dignitosa in tutte le fasi dell’invecchiamento. Lo Stato, in sostanza, ha il dovere istituzionale di riconoscere e tutelare il valore della terza”.

Così, in una nota stampa Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

Previous article
Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni agricole”
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni agricole”

PRIMO PIANO 0
Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni...

Viaggio tra le pagine: a Firenze torna “Testo, come si deventa libro”

PRIMO PIANO 0
Alla Leopolda, un mondo di parole prende vita tra...

Roma – Associazione ARGOS Forze di Polizia presso il Comando Provinciale Carabinieri Roma

NOTIZIE IN RISALTO 0
La delegazione di presidenza dell'Associazione ARGOS Forze di Polizia...

Articoli più letti

Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni agricole”

PRIMO PIANO 0
Pac, Confeuro: “Bene recupero 10miliardi. Ma rivedere sistema assicurazioni...

Viaggio tra le pagine: a Firenze torna “Testo, come si deventa libro”

PRIMO PIANO 0
Alla Leopolda, un mondo di parole prende vita tra...

Roma – Associazione ARGOS Forze di Polizia presso il Comando Provinciale Carabinieri Roma

NOTIZIE IN RISALTO 0
La delegazione di presidenza dell'Associazione ARGOS Forze di Polizia...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)