Sociale, Tiso(Accademia IC): “La dura vita degli anziani: istituzioni facciano di più”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
“A nome di Carmela Tiso portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca, vogliamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni il grido di allarme che ci arriva da tanti anziani in tutta Italia. Riceviamo spesso lettere di persone anziane che raccontano una realtà fatta di pensioni insufficienti, bollette sempre più alte, affitti in aumento e costi sanitari difficili da sostenere. Sono storie di uomini e donne che hanno lavorato una vita intera, contribuendo con sacrificio alla crescita del Paese, e che oggi si trovano a vivere una vecchiaia segnata da preoccupazioni economiche e incertezze. Particolarmente critica – sottolinea Carmela Tiso – è la situazione della sanità pubblica: i tempi di attesa per visite ed esami specialistici sono spesso incompatibili con le esigenze di chi soffre e ha bisogno di cure immediate. A questo si aggiunge il dramma della solitudine, una vera e propria emergenza sociale che colpisce molti anziani lasciati soli, privi di una rete di sostegno quotidiana. Chiediamo alle istituzioni interventi concreti per sostenere gli anziani nelle cure, contrastare la solitudine e garantire loro una vita dignitosa. Aiutare gli anziani non è solo un atto di solidarietà, ma un dovere civile verso chi ha costruito il nostro presente. In Italia gli anziani indigenti non sono pochi e non possono essere ignorati”. Carmela Tiso continua: “È necessario rafforzare i servizi sociali e sanitari, promuovere politiche di inclusione e creare reti di assistenza che mettano al centro la persona. Solo così potremo tutelare gli anziani e restituire dignità e serenità a una parte fondamentale della nostra comunità”.

Fonte Nuova – Tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati
