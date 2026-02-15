domenica, Febbraio 15, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30

di Erika Primavera

CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurra, oro nel superG di giovedì scorso, è stata la più veloce sull’Olympia delle Tofane con un tempo di 1’03″23. Dietro di lei la tedesca Lena Duerr (+0″34) e Sofia Goggia (+0″46).
Seguono poi tre atlete con lo stesso tempo: Lara Colturi per l’Albania, la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0″74). Settima al momento la statunitense Mikaela Shiffrin.
Per quanto riguarda le altre azzurre, dopo le prime 35 atlete scese, c’è il 15esimo tempo per Lara Della Mea (+1″19), mentre è 21esima Asja Zenere (+1″90).
La seconda manche è in programma alle 13.30.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
   Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre: arrestato dalla Polizia di Stato 
Next article
Il mare inghiotte l’arco degli innamorati di Melendugno: “Un colpo al cuore fortissimo”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

SPORT redazione - 0
L'ex giallorosso ha fatto visita alla Roma presso il centro sportivo di Trigoria, da dove mancava da 23 anni di Adriano Gasperetti OMA – Il Re Leone è...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Il mare inghiotte l’arco degli innamorati di Melendugno: “Un colpo al cuore fortissimo”

PRIMO PIANO 0
Vittima del maltempo e dell'erosione marina. Il sindaco Maurizio...

   Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre: arrestato dalla Polizia di Stato 

PRIMO PIANO 0
Nel pomeriggio DI IERI , la Polizia di Stato...

Presentazione della lista “Progetto Futuro” alle elezioni del Consiglio Provinciale di Frosinone

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
La lista Progetto Futuro annuncia ufficialmente la propria partecipazione alle prossime...

Articoli più letti

Il mare inghiotte l’arco degli innamorati di Melendugno: “Un colpo al cuore fortissimo”

PRIMO PIANO 0
Vittima del maltempo e dell'erosione marina. Il sindaco Maurizio...

   Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre: arrestato dalla Polizia di Stato 

PRIMO PIANO 0
Nel pomeriggio DI IERI , la Polizia di Stato...

Presentazione della lista “Progetto Futuro” alle elezioni del Consiglio Provinciale di Frosinone

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
La lista Progetto Futuro annuncia ufficialmente la propria partecipazione alle prossime...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)