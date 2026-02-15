Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30

di Erika Primavera

CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurra, oro nel superG di giovedì scorso, è stata la più veloce sull’Olympia delle Tofane con un tempo di 1’03″23. Dietro di lei la tedesca Lena Duerr (+0″34) e Sofia Goggia (+0″46).

Seguono poi tre atlete con lo stesso tempo: Lara Colturi per l’Albania, la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0″74). Settima al momento la statunitense Mikaela Shiffrin.

Per quanto riguarda le altre azzurre, dopo le prime 35 atlete scese, c’è il 15esimo tempo per Lara Della Mea (+1″19), mentre è 21esima Asja Zenere (+1″90).

La seconda manche è in programma alle 13.30.

