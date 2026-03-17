Sinibaldi “2 milioni 800 mila euro per recuperare l’ex Manni di via Sant’Agnese

Invertiamo la desertificazione del centro storico e diamo risposte ai cittadini fragili”

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

“Questa mattina insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli, al dirigente e ai responsabili del V Settore e ai direttori dei lavori ho effettuato un sopralluogo all’ex Manni di via Sant’Agnese, una struttura che verrà a breve riconsegnata alla città a conclusione di un intervento importante che unisce rigenerazione urbana, recupero del patrimonio storico e artistico e politiche sociali, per un importo di oltre 2 milioni 800 mila euro finanziato con fondi PNRR – Missione 5 – “Inclusione e coesione”.

In questo immobile di proprietà comunale, chiuso da oltre 30 anni, sono stati realizzati 12 alloggi che saranno destinati a persone con particolari fragilità. In considerazione di questo la progettazione è stata particolarmente incentrata naturalmente sul miglioramento sismico e sul consolidamento strutturale e sull’efficientamento energetico, ma anche sull’inserimento di elementi di domotica e di tutte le misure volte a garantire la massima accessibilità.

L’intervento è stato pensato per favorire anche la socialità attraverso la creazione di una una bellissima corte, di spazi comuni e aree verdi con percorsi accessibili. La struttura è completata anche con un’area parcheggio dedicata.

Continuiamo a investire sulla città e sul recupero del patrimonio pubblico in disuso di cui i cittadini sono stati privati per troppi anni.

Un’ulteriore dimostrazione della volontà di investire nel nostro centro storico, eliminando spazi di degrado e abbandono e invertendo la tendenza allo spopolamento, favorendo così l’economia di una città che sta continuando a guardare avanti e a crescere.”