martedì, Marzo 3, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E IL C.O.N.I.

NOTIZIE IN RISALTO
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

È stato sottoscritto oggi, a Roma, presso il Viminale, un protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il C.O.N.I., con lo scopo di promuovere efficaci forme di collaborazione per diffondere e valorizzare la cultura sportiva.

Il protocollo è stato firmato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.

Nell’ambito dell’accordo, il Comitato Olimpico si è impegnato a sostenere i programmi delle atlete e degli atleti delle Fiamme Oro, attraverso la loro affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate; a garantire assistenza medica agli atleti e a cooperare alla realizzazione di eventi sportivi. La Polizia di Stato, orientando l’attività verso le discipline olimpiche, si è impegnata a mettere a disposizione le proprie strutture al fine di diffondere la pratica dello sport e a favorire iniziative che avvicinino i giovani all’attività sportiva e al ruolo sociale della Polizia di Stato. 

Il protocollo rinsalda e rinnova la proficua collaborazione già esistente fra le due istituzioni e i positivi risultati sinora conseguiti insieme.

Previous article
ANTISEMITISMO, DE CORATO: «SOLIDARIETA’ EBREI/COMUNITA’ EBRAICA
Next article
L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti: alla Biblioteca Paroniana la “Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

VIP4PADEL

SPORT Marianna Dima - 0
DA Mercoledì 4 MARZO IN PRIMA SERATA SU SPORTITALIA CONDUCE ANTHONY PETH Il fenomeno che ha rivoluzionato il racconto dello sport in TV è pronto a tornare. Sulla...
Read more

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

SuperEnalotto a Roma e Rieti centrati due “5” per un totale di 56mila euro

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Lazio esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì...

POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE HANNO DENUNCIATO UN 35ENNE PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

RIETI e PROVINCIA 0
I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno deferito...

RIETI: UNDICI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE PROMOSSI AL GRADO DI BRIGADIERE

RIETI e PROVINCIA 0
Sono undici i militari del Comando Provinciale Carabinieri di...

Articoli più letti

SuperEnalotto a Roma e Rieti centrati due “5” per un totale di 56mila euro

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Lazio esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì...

POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE HANNO DENUNCIATO UN 35ENNE PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

RIETI e PROVINCIA 0
I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno deferito...

RIETI: UNDICI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE PROMOSSI AL GRADO DI BRIGADIERE

RIETI e PROVINCIA 0
Sono undici i militari del Comando Provinciale Carabinieri di...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)