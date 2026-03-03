SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E IL C.O.N.I.

È stato sottoscritto oggi, a Roma, presso il Viminale, un protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il C.O.N.I., con lo scopo di promuovere efficaci forme di collaborazione per diffondere e valorizzare la cultura sportiva.

Il protocollo è stato firmato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.

Nell’ambito dell’accordo, il Comitato Olimpico si è impegnato a sostenere i programmi delle atlete e degli atleti delle Fiamme Oro, attraverso la loro affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate; a garantire assistenza medica agli atleti e a cooperare alla realizzazione di eventi sportivi. La Polizia di Stato, orientando l’attività verso le discipline olimpiche, si è impegnata a mettere a disposizione le proprie strutture al fine di diffondere la pratica dello sport e a favorire iniziative che avvicinino i giovani all’attività sportiva e al ruolo sociale della Polizia di Stato.

Il protocollo rinsalda e rinnova la proficua collaborazione già esistente fra le due istituzioni e i positivi risultati sinora conseguiti insieme.