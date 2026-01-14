Sicurezza delle scuole – Droghei, Giovannoli, Bileci:“bocciato l’odg su Labico. Scelta incomprensibile, così si penalizzano bambini e Comuni”

“La bocciatura dell’ordine del giorno per la messa in sicurezza del giardino della scuola dell’infanzia Filippo Pastore di Labico è una decisione incomprensibile e grave” -Lo dichiarano la consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Droghei, il sindaco Danilo Giovannoli e la vicesindaca di Labico Giuseppina Bileci, commentando il voto contrario espresso in Consiglio regionale del Lazio all’ordine del giorno che prevedeva un contributo regionale per la realizzazione di pavimentazione antitrauma e interventi di sicurezza negli spazi esterni della scuola -“Parliamo di un intervento semplice e di buon senso che avrebbe garantito maggiore sicurezza ai bambini. Dire no a un atto del genere significa voltare le spalle ai territori e alle famiglie. Riteniamo inaccettabile che la Regione non sostenga i Comuni su un tema fondamentale come la sicurezza delle scuole, in particolare per la fascia 0-6 anni. Continueremo a insistere – concludono – perché la tutela dei bambini non può essere sacrificata da scelte politiche miopi”.