Seychelles Tourism Board: Vesna Rakić nominata Chief Executive Officer



Il Governo delle Seychelles rilancia l’ente del turismo con una nuova governance e una leadership di esperienza

Le Seychelles aprono ufficialmente un nuovo capitolo per il proprio settore turistico con la ricostituzione del Seychelles Tourism Board (STB) e la nomina di Vesna Rakić come Chief Executive Officer, segnando l’avvio di una strategia rinnovata orientata al rafforzamento della presenza internazionale dell’arcipelago, alla sostenibilità e alla crescita competitiva della destinazione sui mercati globali.

L’annuncio, diffuso dall’Ufficio del Presidente della Repubblica, segna un passaggio strategico nel percorso di rafforzamento della governance turistica del Paese e del suo posizionamento internazionale come destinazione d’eccellenza, sostenibile e competitiva.

La rinascita del Seychelles Tourism Board arriva a seguito dell’approvazione del Seychelles Tourism Board Bill 2026, votato dall’Assemblea Nazionale il 24 marzo scorso, che attribuisce all’ente un nuovo mandato per guidare la promozione globale dell’arcipelago e sostenere lo sviluppo a lungo termine dell’industria turistica.

A guidare questa nuova fase sarà Vesna Rakić, professionista con oltre trent’anni di esperienza nel turismo e una profonda conoscenza del mercato seychellese e internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di vertice nel settore del destination marketing, dello sviluppo del prodotto turistico e delle partnership strategiche, collaborando con alcune delle realtà più importanti dell’industria locale.

Laureata in Business Administration (Marketing) alla London South Bank University, Rakić è inoltre considerata una delle figure più autorevoli del turismo seychellese. Membro fondatore della Seychelles Small Hotels & Establishments Association, ha contribuito in modo significativo alla crescita del settore attraverso iniziative dedicate all’innovazione, all’accesso ai mercati internazionali e alla collaborazione tra operatori pubblici e privati.

Nel suo nuovo ruolo, avrà il compito di consolidare la presenza delle Seychelles sui mercati internazionali, valorizzando al tempo stesso l’identità autentica dell’arcipelago e promuovendo uno sviluppo turistico sostenibile, capace di generare valore economico nel rispetto del patrimonio ambientale e culturale del Paese.

Il Seychelles Tourism Board era stato sciolto nel 2021 nell’ambito di una riorganizzazione governativa che aveva accorpato le funzioni di promozione e politica turistica sotto il Dipartimento del Turismo. La decisione di ripristinare l’ente nel 2026 riflette oggi la volontà del Governo di rilanciare con maggiore forza la promozione internazionale delle Seychelles, diversificare l’offerta turistica e rafforzare le relazioni con partner e stakeholder globali.

Con questa nuova struttura e una leadership di comprovata esperienza, le Seychelles si preparano ad affrontare le sfide del turismo internazionale con una visione moderna, sostenibile e orientata al futuro.