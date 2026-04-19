Seychelles sempre più connesse: prolungato il volo da Parigi e nuova rotta strategica via Istanbul



Più collegamenti, più flessibilità e accesso facilitato ai mercati internazionali in un momento chiave per il turismo globale

Le Seychelles rafforzano la loro accessibilità internazionale e consolidano i collegamenti con l’Europa: il volo diretto Parigi–Seychelles operato da Air Seychellesin collaborazione con Etihad Airwayssarà prolungato fino al 30 giugno 2026, confermando il successo dell’iniziativa e la forte domanda da parte del mercato europeo.

Lanciata inizialmente come operazione stagionale, la rotta tra Seychelles e Aeroporto Charles de Gaulle si è rapidamente affermata come collegamento strategico, offrendo ai viaggiatori un accesso diretto e confortevole all’arcipelago dell’Oceano Indiano. Il servizio continuerà con tre frequenze settimanali, rappresentando un’alternativa solida ed efficiente in un contesto globale ancora influenzato dalle criticità nei tradizionali hub del Golfo.

Seychelles → Parigi : 09:00 – 17:30 (mercoledì, venerdì, domenica)

: 09:00 – 17:30 (mercoledì, venerdì, domenica) Parigi → Seychelles: 19:30 – 07:30 +1 (mercoledì, venerdì, domenica)

Per rafforzare ulteriormente la connettività internazionale, Air Seychelles introduce anche un nuovo collegamento diretto speciale tra Seychelles e Istanbul, operativo dal 2 maggio al 27 giugno 2026, con due voli settimanali (martedì e sabato).

Istanbul rappresenta un hub strategico di primaria importanza, capace di collegare le Seychelles a un’ampia rete di destinazioni internazionali. Questa nuova rotta nasce come risposta proattiva alle sfide regionali che stanno influenzando il traffico aereo e mira a garantire continuità nei flussi turistici verso l’arcipelago.

I voli saranno operati con Airbus A330-300 da 249 posti, offrendo elevati standard di comfort. Gli orari sono studiati per ottimizzare le connessioni:

Istanbul → Seychelles : 22:15 – 07:00 (+1)

: 22:15 – 07:00 (+1) Seychelles → Istanbul: 08:50 – 15:55

Grazie alla partnership di codeshare con Turkish Airlines, i passeggeri potranno prenotare facilmente voli da numerose destinazioni via Istanbul, ampliando significativamente le opportunità di viaggio.

Parallelamente, il collegamento diretto con Parigi (operato con Boeing 787-900 Dreamliner in collaborazione con Etihad Airways) continua a rappresentare un pilastro fondamentale per il mercato europeo, in particolare per la Francia, storicamente tra i principali bacini turistici per le Seychelles.

Con queste iniziative, Air Seychelles insieme a Tourism Seychelles conferma il proprio impegno nel garantire collegamenti affidabili, flessibili e di alta qualità, rafforzando il posizionamento delle Seychelles come destinazione iconica e facilmente accessibile a livello globale.