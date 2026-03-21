SESTO SAN GIOVANNI, DE CORATO: «BENE ARRESTO DEI 3 MARANZA

AUSPICO TOLLERANZA ZERO PER I GIOVANI COME LORO CHE CIRCOLANO ARMATI DI COLTELLO».
Milano, 21 marzo 2026 – «Mi complimento con il nucleo radiomobile di Sesto San Giovanni che al termine di una complessa attività Investigativa hanno arrestato 3 giovani egiziani che lo scorso dicembre avevano accoltellato un coetaneo all’interno del cortile di una scuola. Auspico tolleranza zero per individui capaci, già così giovani, di mettere in atto reati così gravi. Così come spero vengano inasprite le pene nei confronti di chi circola liberamente con il coltello in mano».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.