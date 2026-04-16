Segni, il Circolo PD di Segni e il gruppo consiliare SiamoSegni: presentata mozione per nuova toponomastica della valle, serve percorso condiviso

Il Partito Democratico e il gruppo consiliare SiAmoSegni ha presentato in Consiglio comunale una mozione per l’avvio di un percorso partecipato finalizzato alla definizione della nuova toponomastica nella zona a valle del territorio. Un’iniziativa che nasce dall’esigenza concreta di affrontare criticità ormai evidenti: alcune strade risultano ancora prive di denominazione ufficiale, mentre altre presentano nomi non aggiornati o non coerenti con l’attuale configurazione urbanistica. Una situazione che incide direttamente sulla qualità dei servizi – emergenze, posta, logistica – e sulla corretta identificazione delle abitazioni. Particolarmente significativa è la condizione di aree a valle del Comune di Segni, dove la crescita insediativa non è stata accompagnata da un adeguato aggiornamento della toponomastica, generando disagi per cittadini e operatori. Con questa mozione, le consigliere comunali, Bozzi Valentina e Emanuela Vari del PD di Segni, sottolineano la necessità di un percorso fondato sulla partecipazione e sulla trasparenza, attraverso strumenti concreti come questionari pubblici, assemblee e momenti di confronto, oltre alla raccolta di contributi storici e proposte da parte della cittadinanza. Prevista anche l’istituzione di un gruppo di lavoro tecnico-politico incaricato di valutare le proposte e formulare una soluzione condivisa. “La toponomastica non è solo una questione amministrativa – sottolineano le consigliere – ma rappresenta un elemento fondamentale di identità, memoria e organizzazione del territorio. Per questo deve nascere dal coinvolgimento diretto dei cittadini e non da decisioni calate dall’alto”. Il PD di Segni e SiAmoSegni rivolgono infine un appello al buon senso di tutte le forze politiche e dell’amministrazione affinché si sostenga questa proposta e si avvii un percorso serio, partecipato e utile alla comunità. Una toponomastica chiara e condivisa è un passo necessario per migliorare la vivibilità e l’efficienza del territorio, rispondendo in modo concreto ai bisogni dei cittadini.