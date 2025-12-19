SDP e ChiEdo presentano il nuovo singolo “Il dado”

E’ uscito su tutte le piattaforme digitali “Il dado”, il nuovo singolo di SDP e ChiEdo, pubblicato da Estro Records e distribuito da Virgin Music Group.

“Il dado” è una ballad indie-pop dal mood urban e malinconico, costruita su una strumentale ritmata ma essenziale, che lascia ampio spazio al racconto emotivo e alla vulnerabilità dei due artisti. Il brano attraversa una notte di smarrimento, tra ansia, autodistruzione e distanza emotiva, per trasformarsi progressivamente in un percorso di consapevolezza e risalita personale.

La voce graffiata di SDP si intreccia con il timbro etereo e pop di ChiEdo, dando vita a un contrasto intenso tra dolore terreno e speranza luminosa. La produzione fonde elementi di pop contemporaneo, atmosfere intime e una scrittura diretta, quasi diaristica, capace di parlare senza filtri a chi vive o ha vissuto la fragilità mentale.

I temi centrali del brano sono salute mentale, crescita personale, resilienza e relazioni emotive.

“Il dado” non è solo un flusso di pensieri, ma un invito a mettere in discussione le proprie scelte, a lanciare il dado e provare ariscrivere la propria storia.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/2BzJvD4nbG3TJ5iNDUQ2gm

Biografia ChiEdo

Edoardo Guarini, classe 2006, in arte ChiEdo, è un cantautore indie-pop originario di Santa Marinella (RM). Inizia a cantare all’età di 7 anni e a 12 anni scrive i suoi primi brani.

Il progetto ChiEdo unisce indie-pop, cantautorato ed elementi di elettronica, con testi che raccontano senza filtri le diverse sfumature della sua personalità.

Con il brano “Autunno retrò” viene selezionato tra i 49 artisti per le audizioni live di Sanremo Giovani 2023/2024.

Nel corso del suo percorso artistico partecipa a importanti eventi live, tra cui l’Explosive Festival (agosto 2023, Stadio di Latina), il MEI di Faenza (ottobre 2024) e il festival Next Gen di Montesilvano (agosto 2025).

Biografia SDP

SDP, nome d’arte di Samuele Di Passa (classe 2002), è un artista originario della provincia di Roma. Si avvicina alla musica circa cinque anni fa, intraprendendo un percorso di ricerca sonora che lo porta a sperimentare diversi linguaggi e influenze.

Muovendosi tra pop, rap e urban, SDP costruisce nel tempo una propria identità artistica, arrivando nel 2023 a definire in modo chiaro e consapevole la direzione musicale più autentica e rappresentativa del suo progetto. Un percorso che unisce scrittura personale, atmosfere moderne e produzioni curate, con l’obiettivo di raccontare emozioni reali e vissute.

Link ai Social:

ChiEdo

Instagram: https://www.instagram.com/chiedo_edochi

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@chiedo26?_r=1&_t=ZN-92FHDzBGLQc

SDP

Instagram: https://www.instagram.com/sdpskrt/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCcECkPDXIbqcx6EskiAM2RA

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@sdpskrt?_r=1&_t=ZN-92FHH3FPjBm