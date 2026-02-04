Scuola, Miele (Lega): in commissione via libera a qualifica ‘docente per inclusione’

“La commissione Cultura, Scienza e Istruzione ha dato il via libera alla proposta di legge della Lega con cui vogliamo introdurre la qualifica di ‘docente per l’inclusione’, valorizzando il ruolo e le competenze dei tanti insegnanti che ogni giorno sono al lavoro per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità o esigenze educative speciali. Orgogliosa che siamo giunti all’approvazione di questa misura in commissione e mi auguro che l’iter possa proseguire spedito. E’ un intervento che guarda con attenzione al lavoro e all’impegno di chi svolge un ruolo essenziali all’interno dei nostri istituti scolastici. Al punto che ho voluto che fosse inserita nel testo la promozione di formazione per il potenziamento nelle competenze dei docenti curriculari anche nelle didattiche inclusive. Il passaggio da docente di sostegno a docente per l’inclusione è non un atto banale ma un segnale importante nei confronti di questi professionisti. Anche da un cambiamento lessicale come questo può e deve partire l’intenzione più ampia di costruzione di una scuola giusta, accessibile a tutti, equa e soprattutto che considera i ragazzi tutti uguali, senza alcuna distinzione. La Lega va avanti nel grande progetto di rivoluzione del mondo scolastico”.

Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele, componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione, prima firmataria della Pdl per introdurre la qualifica del titolo di ‘docente per l’inclusione’.