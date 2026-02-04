mercoledì, Febbraio 4, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Scuola, Miele (Lega): in commissione via libera a qualifica ‘docente per inclusione’

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

“La commissione Cultura, Scienza e Istruzione ha dato il via libera alla proposta di legge della Lega con cui vogliamo introdurre la qualifica di ‘docente per l’inclusione’, valorizzando il ruolo e le competenze dei tanti insegnanti che ogni giorno sono al lavoro per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità o esigenze educative speciali. Orgogliosa che siamo giunti all’approvazione di questa misura in commissione e mi auguro che l’iter possa proseguire spedito. E’ un intervento che guarda con attenzione al lavoro e all’impegno di chi svolge un ruolo essenziali all’interno dei nostri istituti scolastici. Al punto che ho voluto che fosse inserita nel testo la promozione di formazione per il potenziamento nelle competenze dei docenti curriculari anche nelle didattiche inclusive. Il passaggio da docente di sostegno a docente per l’inclusione è non un atto banale ma un segnale importante nei confronti di questi professionisti. Anche da un cambiamento lessicale come questo può e deve partire l’intenzione più ampia di costruzione di una scuola giusta, accessibile a tutti, equa e soprattutto che considera i ragazzi tutti uguali, senza alcuna distinzione. La Lega va avanti nel grande progetto di rivoluzione del mondo scolastico”.
Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele, componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione, prima firmataria della Pdl per introdurre la qualifica del titolo di ‘docente per l’inclusione’.

Previous article
Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

I Giochi di Milano-Cortina hanno “abolito” la neve: sarà solo artificiale

SPORT redazione - 0
Perché ce n'è poca e anche quella verrà tolta per garantire "equità e sicurezza" delle gare ROMA – Dopo Pechino anche Milano-Cortina. Anche i Giochi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven...

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere...

I Giochi di Milano-Cortina hanno “abolito” la neve: sarà solo artificiale

SPORT 0
Perché ce n'è poca e anche quella verrà tolta...

Articoli più letti

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven...

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere...

I Giochi di Milano-Cortina hanno “abolito” la neve: sarà solo artificiale

SPORT 0
Perché ce n'è poca e anche quella verrà tolta...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)