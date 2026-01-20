martedì, Gennaio 20, 2026

salute

Ultime notizie

Scuola di Ardea – Ferrarini: “I Cinque Stelle in Città Metropolitana definanziarono il progetto, sul mio impegno parlano i fatti”

PRIMO PIANO
Andrea Titti
Autore Andrea Titti
1 min.read

“In queste ore sono stato fatto oggetto di una polemica surreale a mezzo social, innescata da alcuni esponenti riconducibili al Movimento Cinque Stelle, in riferimento al finanziamento destinato dalla Città Metropolitana di Roma per la costruzione di una scuola superiore ad Ardea. Mi si accusa di strumentalizzare a fini elettorali un provvedimento che non solo non ricade nel comune dove ho l’onore di essere candidato sindaco, ma su cui sono stato personalmente ringraziato nell’aula di Palazzo Valentini dal collega delegato metropolitano alla scuola Daniele Parrucci, per la proficua collaborazione, oltre le reciproche appartenenze politiche. Trovo infine piuttosto curioso che ad attaccarmi è lo stesso Movimento Cinque Stelle che per mano della ex Sindaca Metropolitana Virginia Raggi, definanziò proprio il progetto della scuola di Ardea. Non concepisco l’impegno politico come una gara di visibilità, ai selfie sui social preferisco il confronto diretto con i cittadini, per studiare i problemi e lavorare insieme per risolverli. Sorrido con una certa amarezza quando vedo chi si affanna nell’intestarsi l’asfaltatura della Nettunense fatta da Astral, oppure quando ACEA completa una fognatura a via di Valle Pozzo, perché ritengo questo modo di approcciarsi alla cosa pubblica svilente rispetto al valore dell’impegno politico di chi si candida a governare”. Così in una nota Massimo Ferrarini, candidato sindaco del centrodestra ad Albano Laziale ed ex capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Metropolitano di Roma.

Previous article
A Palombara Sabina un convegno sull’innovazione di processo e di prodotto in olivicoltura
Next article
Donne, a Roma apre al Policlinico Campus bio-medico il nuovo centro antiviolenza
Andrea Titti
Andrea Titti

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 il 19/07/2000 ( Cambio Provincia) redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

© Il Giornale del Lazio 2025