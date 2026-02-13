Sanremo, Mattarella riceve al Quirinale Conti, Pausini e i big in gara

Presente anche l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi

di Ugo Cataluddi

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo, accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico, Carlo Conti, e dalla Co-conduttrice Laura Pausini. Dopo l’intervento del Conduttore e Direttore Artistico del Festival, Carlo Conti, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. All’incontro al Quirinale era presente anche l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»