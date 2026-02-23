lunedì, Febbraio 23, 2026

Sanremo 2026, i conduttori alla vigilia: Laura Pausini emozionata, Conti: “Meloni? Se compra il biglietto può venire. Io uomo libero”

PRIMO PIANO
Il direttore artistico e la cantante hanno inaugurato la settimana di conferenze stampa, con l’incursione di Fiorello in videochiamata e un nuovo annuncio. La premier su X precisa: “La mia presunta partecipazione notizia totalmente inventata”

di Giusy Mercadante

ROMA – “Ti ringrazio Carlo e spero di essere all’altezza”. È una Laura Pausini emozionata alla vigilia del suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026. L’artista, per la prima volta, salirà sul palco dell’Ariston in una veste nuova, a 33 anni dalla sua vittoria – nelle Nuove Proposte – con “La solitudine”. Tutta l’anticipazione di questo momento, l’artista l’ha raccontata durante la prima conferenza stampa della settimana.

Seduta davanti ai giornalisti, per la prima volta dal 1994 quando arrivò terza con “Strani amori”, Pausini ha ripercorso la via dei ricordi: “La prima volta che sono venuta a Sanremo avevo 18 anni, era nel ’93. Ero ovviamente più ingenua, più innocente, avevo un po’ paura ovviamente perché Sanremo è Sanremo”. E, nonostante sia salita sul palco varie volte come ospite, un po’ di ansia rimane sempre: “Tutte le volte che vedo il cartello all’entrata con l’insegna Sanremo ho pronto il Lexotan”, ha detto scherzando.

PAUSINI: “LA PRIMA PROPOSTA DI CONDURLO? CIRCA 15 ANNI FA”. E SULLE CRITICHE: “IO MI SENTO AMATA IN QUESTO PAESE”

A darle un po’ di tranquillità ci sarà sicuramente Carlo Conti: “Io da quando l’ho conosciuto meglio sono molto più rilassata e sicuramente questo incontro è avvenuto in un momento anche mio personale nel quale mi sento più serena, più tranquilla. In fondo, l’ho sempre un po’ sognato quello che mi stai regalando Carlo e quindi ti ringrazio tanto per aver avuto fiducia in me e spero di essere all’altezza di questa situazione”. Quella del direttore artistico, infatti, non è stata la prima ‘chiamata’ per il ruolo di conduttrice: “La prima proposta di condurlo l’ho avuta circa 15 anni fa, ma veramente non mi sono mai sentita così come oggi e davvero lo devo tanto a lui (Conti, ndr). Ora non ho paura e sono solo emozionata nel senso più gioioso del termine”.

Sociale, Tiso(Accademia IC): "Stato non sia indifferente e tuteli quarta etá"
Svaniti nel nulla 2.500 pezzi di aerei militari: è giallo. Dieci indagati, anche alcuni vertici dell'Aeronautica
