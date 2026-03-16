Sanità, SICCH: bene aumento donazioni organi,pronti a supportare CNT per revisione protocolli trapianti

“È responsabilità di una Società scientifica, basandosi sulle nuove conoscenze e sulle esperienze avverse,

riaggiornare le raccomandazioni sui percorsi di cura dei pazienti, rendendoli sempre più sicuri ed affidabili”

La Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, nel rinnovare vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, riafferma innanzitutto l’obbligo morale di una pronta ricostruzione obiettiva degli eventi, per assicurare che quanto accaduto non possa più ripetersi.

Più in generale, la SICCH accoglie con soddisfazione i recenti dati diffusi dal Centro Nazionale Trapianti, da cui si evince un incremento del numero di donazioni d’organo, nel 2026, in Italia. Nell’esprimere apprezzamento e sostegno per l’operato del CNT, la Società scientifica rimane a disposizione per supportare l’iter di revisione e diffusione di nuovi protocolli finalizzati a consolidare l’eccellenza dell’attività trapiantologica italiana.

Il trapianto cardiaco è una procedura chirurgica complessa, non scevra di rischi, offerta a pazienti altrimenti destinati a breve aspettativa di vita residua. In migliaia hanno beneficiato della donazione di un cuore e vivono grazie a questo enorme e generoso gesto di solidarietà umana. E diverse centinaia di pazienti sono ancora in lista ed attendono la sensibilità di un nuovo gesto di donazione.

È responsabilità di una Società scientifica, basandosi sulle nuove conoscenze e sulle esperienze avverse, riaggiornare le raccomandazioni sui percorsi di cura dei pazienti, rendendoli sempre più sicuri ed affidabili e rafforzando la fiducia degli utenti nell’operato dello staff sanitario.