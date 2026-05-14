Sanità, Magliocchetti (Federsanità Lazio): “Prevenzione, screening e rete territoriale centrali per garantire una sanità più vicina ai cittadini”

“La prevenzione e la promozione di stili di vita sani rappresentano il primo investimento su cui si fonda un sistema sanitario sostenibile, equo ed efficace. Non si tratta soltanto di ridurre l’incidenza delle malattie, ma di costruire comunità più consapevoli, resilienti e capaci di prendersi cura di sé e degli altri”. – Lo dichiara Manuel Magliocchetti, Segretario Generale di Federsanità ANCI Lazio, intervenuto oggi a Roma alla conferenza stampa di presentazione di SaniDays 2026- “L’integrazione sociosanitaria – prosegue Magliocchetti – non può restare un principio sulla carta. Si realizza concretamente quando aziende ospedaliere, territorio e Comuni lavorano insieme in una rete stabile e coordinata. Anche sul fronte della prevenzione e degli screening è fondamentale costruire una collaborazione sempre più forte tra istituzioni, sanità territoriale ed enti locali, affinché le campagne di screening possano raggiungere in modo capillare i cittadini e garantire un accesso più semplice e vicino ai servizi. Coinvolgere i Comuni nelle campagne di screening – aggiunge – significa valorizzare il loro ruolo di presidio di prossimità e conoscenza delle comunità locali, intercettando i bisogni prima che si trasformino in emergenze sanitarie”. – Nel corso del suo intervento, Magliocchetti ha inoltre posto l’attenzione sulla necessità di rafforzare i servizi sanitari nelle aree interne – “Dobbiamo condividere strategie concrete per portare servizi sanitari sempre più efficaci anche nelle aree interne della nostra regione. La sfida è ridurre le disuguaglianze territoriali e garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono, il diritto ad accedere a cure, prevenzione e assistenza di qualità”.