Sanità Lazio, Fabbri e Gaeta (UGL Salute): “Nel 2026 niente addizionale IRPEF 2026 per chi è in servizio nei Pronto Soccorso. Un passo avanti per la dignità del lavoro.”

Una delegazione della UGL Lazio, guidata dal segretario Armando Valiani, ha sottoscritto ieri con la Regione Lazio, alla presenza dell’’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”, Giancarlo Righini, il Direttore della Direzione Regionale “Ragione generale”, Marco Marafini un accordo per il contenimento della pressione fiscale e il sostegno ai redditi medio-bassi. “Accogliamo con estremo favore, tra i vari provvedimenti adottati dalla Giunta, quello rivolto agli operatori sanitari in servizio presso i Pronto Soccorso della Regione Lazio a cui non verrà applicata l’addizionale IRPEF per l’annualità 2026. È un segno tangibile di attenzione verso professionisti che operano in prima linea per garantire cure ed assistenza ai cittadini. Questo però deve essere, e lo chiediamo con forza, un primo passo per garantire sempre maggiore dignità, diritti e sicurezza. Rileviamo, nell’accordo, anche un punto dedicato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e all’organizzazione delle società controllate dalla Regione. Un tema caro alle nostre radici sindacali che speriamo trovi pesto attuazione” dichiarano Fabrizio Fabbri, segretario della UGL Salute e Gianluca Gaeta, vicesegretario.

