Sanità e territorio: il Rotary Club Roma Tevere dedica una serata agli screening

Una serata pubblica dedicata alla prevenzione oncologica e al ruolo degli screening sul territorio: è l’obiettivo dell’incontro “Sanità & Territorio: Screening e prevenzione”, promosso dal Rotary Club Roma Tevere, in programma martedì 24 febbraio 2026, ore 20.30, presso The Hive Hotel (Via Torino 6).

Al centro del dibattito: prevenzione del tumore del colon retto (“quando, come e perché”), prevenzione del cancro della mammella e prospettive della prevenzione oncologica nel Servizio Sanitario Nazionale.

Interverranno il Dott. Enrico Di Rosa, presidente Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (2025-2026), la Dott.ssa Lucia D’Alba, Dirigente gastroenterologo e il Dott. Emanuele Zarba Meli, specialista in chirurgia generale. Ospite della serata il Dott. Lucio Fortunato, Direttore del Centro di Senologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

La partecipazione prevede una quota di 50 euro, comprensiva di raccolta fondi. È richiesta conferma entro martedì 17 febbraio.

Info e prenotazioni: 351 4456658 – segreteria@romatevere.com