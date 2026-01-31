San Valentino da ricordare, da assaporare, da condividere



Al Ristorante Serrae Villa Fiesole, l’amore va in scena… e resta nel cuore

Per la notte più romantica dell’anno, il Ristorante Serrae Villa Fiesole, 1 Stella Michelin, invita gli innamorati a vivere un’esperienza sensoriale unica nella cornice esclusiva dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, sospesa tra alta cucina, panorama mozzafiato e intimità senza tempo. Lo chef Antonello Sardifirma un Menù di San Valentinoche celebra l’amore attraverso materie prime d’eccellenza, tecnica raffinata e un racconto gastronomico elegante e seducente.

Nella cornice incantata dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, dove lo sguardo si perde tra le luci di Firenze e l’atmosfera si fa intima e avvolgente, il Ristorante Serrae Villa Fiesole, 1 Stella Michelin, celebra San Valentino con una proposta gastronomica pensata per emozionare. Una cena esclusiva, ideata dallo chef Antonello Sardi, che trasforma una serata romantica in un autentico atto d’amore, tra sapori raffinati, suggestioni sensoriali e un’eleganza intramontabile.

La serata si apre con un Amuse Bouche accompagnato da una flûte di benvenuto, una promessa di piacere che introduce delicati stuzzichi capaci di accendere subito i sensi. Il viaggio prosegue con una Ceviche di cernia e mazzancolle nostrane, fresca e vibrante, dove la purezza del mare incontra un equilibrio di acidità e dolcezza che conquista al primo boccone.

Segue uno dei piatti simbolo del menù: il Risotto ai carciofi dell’Azienda Agricola Arcetri, mantecato con Pecorino di Pienza Gran Riserva del Caseificio Cugusi, arricchito da colatura di alici, mandarini e broccoli. Un piatto profondo e armonico, che gioca tra sapidità, cremosità e sorprendenti note agrumate. La passione continua con i Taglierini all’uovo fatti in casa, avvolti da un sugo di triglie, con sedano croccante e finocchietto selvatico: una preparazione intensa e profumata, che racconta il Mediterraneo con eleganza e carattere.

Come secondo, il Dentice reale alla brace conquista per la sua cottura perfetta e il dialogo con cipolle fondenti, radicchio e cicoria, in un equilibrio tra dolcezza, amaricante e note affumicate.

Il momento più sensuale arriva con il dessert, un’armonia avvolgente di cioccolato bianco, frutti rossi e peperoncino: un incontro audace e seducente, dove dolcezza e piccantezza si rincorrono, prima di concludere con una piccola pasticceria finale, raffinata e golosa.

Menù di San Valentino

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Stuzzichi di benvenuto

Menù

Ceviche di Cernia e Mazzancolle nostrane

Risotto ai Carciofi Az. Agricola Arcetri, Pecorino di Pienza Gran Riserva Caseificio Cugusi

colatura di Alici, Mandarini e Broccoli

Taglierini all’Uovo fatti in Casa alle Triglie, Sedano croccante e Finocchietto selvatico

Dentice Reale alla Brace, Cipolle fondenti, Radicchio e Cicoria

Pre-dessert

Cioccolato bianco, Frutti rossi e Peperoncino

Piccola pasticceria

Acqua minerale San Pellegrino e Panna

Caffè espresso

Vini in abbinamento a cura del sommelier:

Il Calice di Benvenuto con Champagne L’Esquisse, Blanc de Noirs Extra Brut, Maison Moussé

Petite Arvine Vigne Rovettazz, Vallée D’Aoste D.O.C., Az. Agr. Grosjean

Il tutto è incorniciato dall’atmosfera inconfondibile dell’FH55 Hotel Villa Fiesole: una terrazza affacciata su Firenze, luci soffuse, silenzio elegante e un servizio attento ma discreto. Un luogo dove il tempo rallenta e l’amore trova il suo spazio ideale.