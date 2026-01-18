San Valentino a Roma sulle tracce delle storie d’amore dei grandi della musica



Un viaggio romantico tra note e passione, dai primi del ‘900 ai protagonisti contemporanei

Roma è diventata nel tempo una delle capitali dell’amore universale, in tutte le sue forme, ispirando chiunque passi in uno dei suoi celebri quartieri. Sono tante le storie d’amore che hanno intrecciato musica, arte e vita privata, dai primi del Novecento fino agli artisti contemporanei. Una base perfetta per partire alla scoperta di questi luoghi magici è l’FH55 Grand Hotel Palatino, da cui sarà facile immergersi nel fascino della città. Un viaggio romantico tra note e luoghi simbolo che rende Roma una meta ideale per celebrare San Valentino 2026

Roma è una città dove arte e storia si intrecciano da secoli, ispirando generazioni di artisti. Fra questi anche molti protagonisti della scena musicale: dal compositore Ottorino Respighi, a Gino Paoli, Ornella Vanoni, fino ai giorni nostri con le storie e le canzoni di Noemi e Mannarino. Dalle basiliche del centro storico ai quartieri creativi, dai teatri alle strade dove sono nate carriere artistiche, Roma custodisce storie d’amore che hanno segnato epoche diverse e generi musicali lontani tra loro. È dalle sue vie, parchi, monumenti e piazze che nasce quel sentimento capace di emozionare e rendere ogni momento davvero speciale: per questo motivo la città si appresta a diventare uno dei luoghi più ambiti per celebrare l’amore in occasione del weekend di San Valentino 2026. L’invito è quello di passeggiare mano nella mano, attraversando i quartieri più famosi della Capitale, seguendo i passi dei Grandi della musica. Il viaggio inizia da lontano, tornando indietro nel tempo agli inizi del 900, quando Roma fu il luogo di incontro tra il compositore Ottorino Respighi e la giovane allieva Elsa Olivieri Sangiacomo che poi diventerà sua moglie: un amore fatto di passione condivisa, iniziato dalle lezioni di composizione al Santa Cecilia, passando al quartiere Prati, fino a raggiungere l’apice nella sontuosa villa “I Pini”. Poi ci sono amori più tormentati, quelli degli anni ’60, come gli incontri passionali tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli e il racconto dell’attrice su quell’indimenticabile volta in cima alla Basilica di San Pietro. E poi ci sono le serate all’insegna del divertimento di una delle “dive” italiane più amate di tutti i tempi, Ornella Vanoni. Icona di stile, di longevità artistica e interpretazioni profonde, la Vanoni ha vissuto anni bellissimi nel capoluogo romano, divertendosi “come una pazza” come disse lei stessa, parlando delle sue serate all’Appia Antica.

E a proposito di donne che hanno fatto la storia dello spettacolo in Italia, anche l’intramontabile Raffella Carrà ha diversi legami con la Capitale: dalla sua storica casa a Vigna Clara, ilcomplesso residenziale di lusso dove visse a lungo e che fu anche dimora di Gianni Boncompagni, il Teatro delle Vittorie e gli studi di Via Teulada, fino all’Accademia Nazionale di Danza all’Aventino dove tutto ebbe inizio. Negli stessi anni poi, il Music Inn di Roma, uno dei jazz club più in voga in Italia, ospitava artisti famosi come Chet Baker e Bill Evans, intenti ad affascinare il pubblico e ad ammaliare molte giovani donne. Ma gli incontri fugaci nella Capitale fatta di ritmo e note musicali arrivano fino ai giorni nostri, con la bellissima storia d’amore tra la cantante Noemi e Gabriele Greco: i due hanno suggellato il loro amore con il matrimonio nella suggestiva Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, chiesa antichissima che sorge su un’antica domus romana che custodisce uno dei capolavori di Guido Reni. Roma però non è solo il palcoscenico di storie sentimentali che hanno intrecciato vita privata e musica, c’è anche un altro sentiero che conduce ad un amore diverso, meno tangibile, ma altrettanto potente. È l’amore platonico per una città dove molti artisti sono nati o dove hanno trovato casa e successo, un amore incondizionato che ha portato grande ispirazione per scrivere canzoni e celebrare la vita quotidiana di una capitale che non dorme mai e che offre tantissimo. Basti pensare ai titoli più celebri di Claudio Baglioni, di Antonello Venditti, ma anche di artisti contemporanei come Mannarino che si diverte a raccontare della vita che scorre nei bar della Garbatella, o di Motta che parla di Trastevere come il fulcro della vita romana o ancora Ultimo che la identifica come “una casa difficile da dimenticare”.

Sono tantissimi quindi i luoghi a Roma dove musica e amore si intrecciano per le ragioni più svariate: simboli di dichiarazioni, incontri fugaci e angoli nascosti dove sentirsi delle star insieme alla persona che si ama. Per vivere al meglio l’esperienza e partire col piede giusto in una zona centrale della città, l’FH55Grand Hotel Palatino, situato in centro a pochi passi dal Colosseo e dalla metropolitana Cavour, ha pensato ad un’offerta speciale per chiunque voglia godersi un po’ di relax e intimità nel magico giorno dell’anno dedicato all’amore.

Il Pacchetto di “San Valentino 2026”include: Uno o più pernottamenti, prima colazione giornaliera a buffet, Cena di San Valentino nella sera di sabato 14 Febbraio 2026, menù 5 portate, bevande in abbinamento incluse, presso il Ristorante Le Spighe dell’hotel finemente decorato per la serata romantica, omaggio di benvenuto in camera all’arrivo, selezione di musica di atmosfera durante la cena nella sera del 14 Febbraio, camera allestita per la speciale fuga romantica nella Città Eterna.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a notte a partire da Euro 451,00 per due persone.

Valido dall’11 al 18 febbraio 2026.

