San Giovanni Reatino, Palomba: “Dalla rete sociale un aiuto concreto per le persone più fragili”

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, ha partecipato ieri all’open day organizzato presso la Stazione di Posta di San Giovanni Reatino, realizzata negli spazi dell’ex scuola messi a disposizione dal Comune di Rieti grazie a un finanziamento PNRR assegnato al Consorzio Sociale RI1.

All’iniziativa erano presenti numerosi operatori del settore sociale e la Presidente della Cooperativa IL VOLO, Simona Scacchi, capofila di una rete composta da Il Guazzabuglio ODV e Il Samaritano ODV. Le realtà coinvolte, attraverso un percorso di coprogettazione attivato con il Consorzio Sociale RI1, stanno portando avanti le attività previste dalle linee di finanziamento “Housing First” e “Stazione di Posta”, garantendo sostegno e assistenza a numerosi nuclei familiari e persone in condizioni di fragilità.

“L’open day – dichiara l’Assessore Palomba – è stato organizzato per la distribuzione di voucher destinati all’acquisto di cibo fresco e, nel corso della giornata, sono stati aiutati oltre 40 nuclei familiari.

Momenti come questi fanno comprendere quanto sia importante la presenza di servizi di prossimità capaci di offrire non solo un aiuto concreto, ma anche ascolto, orientamento e vicinanza umana. La Stazione di Posta rappresenta infatti un presidio sociale fondamentale per il territorio: un luogo dove istituzioni, cooperazione sociale e volontariato collaborano per sostenere le persone più fragili e contrastare situazioni di marginalità ed esclusione.

Il valore di queste iniziative non si misura soltanto nei numeri, ma soprattutto nella capacità di restituire dignità, speranza e supporto concreto a chi attraversa momenti di difficoltà. È questo il senso più autentico del lavoro di rete e dell’utilizzo delle risorse del PNRR: trasformare i finanziamenti in opportunità reali per le persone e per la comunità, anche attraverso la riqualificazione di edifici del patrimonio comunale.

Ringrazio il Consorzio Sociale RI1 per il lavoro preparatorio svolto, gli uffici tecnici del Comune di Rieti per gli interventi di riqualificazione della struttura comunale, nonché tutti gli operatori della Cooperativa IL VOLO, del Guazzabuglio ODV e del Samaritano ODV che, quotidianamente, si adoperano con impegno e grande sensibilità per la migliore riuscita del progetto”.