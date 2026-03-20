Salvini: “Funerali di stato (o a Pontida) per Umberto? Ci stiamo lavorando, ma deve decidere famiglia”. Intanto Meloni e La Russa annunciano la presenza

“Bossi merita il massimo degli onori ma le scelte lasciamole alla famiglia”, dice Salvini a proposito dei funerali del fondatore della Lega Nord

MILANO -“Io mi fermo alla riservatezza” chiesta dalla famiglia, “dico solo che lavoriamo per accompagnare e celebrare degnamente Bossi“, dice il segretario della Lega Matteo Salvini a Radio Libertà, commentando l’indiscrezione sul fatto che il funerale di Umberto Bossi potrebbe svolgersi domenica a Pontida all’abbazia di San Giacomo Maggiore, probabilmente alle 12. Saranno presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’annuncio è arrivato in due note di Palazzo Chigi e Palazzo Madama.

“Bossi ha segnato in positivo la storia di questo Paese, le scelte lasciamole alla famiglia, alla moglie e figli, meriterebbe il massimo degli onori ma sono scelte che lasciamo agli affetti più cari”, ha detto Salvini.

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