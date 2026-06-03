SALUTE, SPORT E PREVENZIONE: A PALAZZO VALENTINI UN EVENTO DEDICATO AI GIOVANI

Roma, 5 giugno 2026 – Dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Valentini, si terrà l’evento “La cultura della salute nei giovanissimi: sport, prevenzione e primo soccorso”, una mattinata di approfondimento e confronto dedicata alla promozione della salute, dello sport e della prevenzione tra le nuove generazioni.

L’iniziativa è organizzata dalla APS Francesco Rosario Ventola e dal Panathlon International Club Junior Roma, in collaborazione con la Rete Nazionale della Salute e la ASD Romatletica e con il supporto del Gruppo Capitolino di Italia Viva.

L’evento si svolge con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, del Comitato Provinciale FIDAL Roma e del Comitato Italiano Paralimpico – CIP Lazio.

La giornata nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di corretti stili di vita, dell’attività sportiva, della prevenzione sanitaria e della cultura del primo soccorso, attraverso il confronto diretto con istituzioni, professionisti della salute e protagonisti del mondo sportivo.

Ad aprire l’incontro sarà Pierluigi Frontoni, mentre la moderazione sarà affidata al giornalista Alessandro Micci.

Tra i rappresentanti istituzionali previsti figurano Luciano Nobili, Consigliere Regionale del Lazio e Vicepresidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, Valerio Casini e Francesca Leoncini, Consiglieri Capitolini di Roma Capitale, Giuseppe Andreana, Presidente del CIP Lazio, Claudio Rapaccioni, Presidente del Comitato Provinciale FIDAL Roma, Lorenzo D’Ilario, Presidente del Panathlon Roma Junior, Riccardo Raccuia, Presidente della Rete della Salute, Anna Micheletti, Presidente della ASD Romatletica, e Alessandro Ventola, Presidente della APS Francesco Rosario Ventola e Consigliere del Panathlon Roma Junior.

Per la parte medico-scientifica interverranno il dott. Luigi Perrone, cardiologo, pneumologo e medico dello sport, e Giosuè Cuciniello, posturologo e chinesiologo clinico specializzato in preparazione atletica e recupero infortuni.

Particolare attenzione sarà dedicata alle testimonianze sportive con la partecipazione di Andrew Curtis Howe, campione internazionale di atletica leggera e detentore del record italiano nel salto in lungo, e di Gianluca Rulli, atleta FISPES e giocatore di rugby in carrozzina, recentemente impegnato ai Campionati Europei di Saragozza.

L’iniziativa vedrà inoltre la partecipazione di studenti provenienti dai licei del territorio romano, che avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con istituzioni, medici e atleti sui temi della salute, della prevenzione, dell’inclusione e del benessere psicofisico.

L’evento intende promuovere una cultura della salute fondata sulla prevenzione, sulla responsabilità individuale e sul valore educativo dello sport, creando un dialogo concreto tra giovani, istituzioni, professionisti e società civile.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.