Lazio. Salute mentale e adolescenti, cresce il disagio sociale

Gli studi pubblicati nella settimana tra l’11 e il 17 maggio confermano un aumento delle fragilità emotive tra adolescenti e giovani adulti. Social media, isolamento e pressione sociale al centro del dibattito.

La salute mentale non è più soltanto una questione sanitaria. Gli studi e le analisi pubblicati nella settimana tra l’11 e il 17 maggio 2026 mostrano con sempre maggiore chiarezza come ansia, depressione e disagio emotivo stiano assumendo una dimensione sociale e generazionale, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti.

Dopo l’approfondimento pubblicato da Il Giornale del Lazio sullo stress collettivo e il disagio contemporaneo, il dibattito internazionale si concentra ora soprattutto sull’impatto dell’ecosistema digitale sulle nuove generazioni. Nel precedente articolo avevamo raccontato una società sempre più esposta a stanchezza emotiva, pressione sociale e fragilità diffuse. Questa settimana, gli studi scientifici aggiungono un elemento decisivo: il rapporto tra adolescenti, vulnerabilità psicologica e uso dei social media.

Tra le ricerche più rilevanti c’è quella pubblicata su Nature Human Behaviour, basata su oltre 3.300 adolescenti britannici tra gli 11 e i 19 anni. Lo studio evidenzia che i ragazzi con disturbi d’ansia o depressione trascorrono molto più tempo sui social rispetto ai coetanei senza condizioni psicologiche diagnosticate. Ma il dato più significativo riguarda la qualità dell’esperienza digitale: maggiore esposizione al confronto sociale, più sensibilità ai feedback ricevuti online e minore soddisfazione nelle relazioni virtuali.

La ricerca evita però letture semplicistiche. Gli studiosi sottolineano che non esiste un rapporto automatico tra social media e depressione. Il punto centrale sembra essere la vulnerabilità preesistente dei soggetti più fragili e il modo in cui le piattaforme amplificano dinamiche emotive già presenti.

Nella stessa direzione va anche uno studio della University of California di San Francisco pubblicato su JAMA Network Open. La ricerca, condotta su quasi 12mila bambini e preadolescenti, mostra che l’aumento dell’uso dei social nel tempo è associato a una crescita successiva dei sintomi depressivi. I ricercatori evidenziano che il fenomeno non appare inverso: non sono i sintomi depressivi a spingere verso i social, ma l’aumento dell’esposizione digitale a precedere il peggioramento emotivo.

Secondo gli autori, il problema non riguarda soltanto il tempo trascorso online, ma soprattutto alcuni meccanismi collegati all’uso intensivo delle piattaforme: cyberbullismo, confronto continuo, alterazione del sonno e dipendenza emotiva dal consenso digitale.

Il tema divide ancora il mondo scientifico. Alcune ricerche recenti sostengono infatti che il tempo trascorso davanti agli schermi non sia da solo sufficiente a spiegare il peggioramento della salute mentale negli adolescenti. Altri studi insistono invece sul concetto di “uso compulsivo” o “addictive use”, considerato più pericoloso della semplice quantità di ore online.

Nel frattempo cresce anche l’interesse verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella prevenzione del disagio psicologico. Diverse ricerche sperimentali stanno studiando la possibilità di individuare segnali precoci di depressione attraverso l’analisi dei contenuti pubblicati sui social network. Gli studiosi parlano però di strumenti ancora preliminari e pongono forti questioni etiche sul rischio di trasformare la prevenzione in sorveglianza emotiva digitale.

In Italia il quadro resta coerente con quanto emerge a livello internazionale. I servizi psicologici territoriali registrano una crescita costante delle richieste di supporto, soprattutto tra adolescenti, universitari e giovani adulti. Studi recenti sulla popolazione studentesca italiana descrivono livelli molto elevati di stress, ansia e sintomi depressivi.

Anche nel Lazio il tema della salute mentale sta assumendo una rilevanza sempre più forte nel dibattito pubblico e sanitario. Operatori territoriali e associazioni parlano di una domanda crescente di ascolto psicologico, spesso legata a precarietà, isolamento sociale e difficoltà relazionali.

In questo contesto prende forza il modello della “psicologia di prossimità”, con servizi integrati nelle scuole, nei consultori e nei presidi territoriali. L’obiettivo è intervenire prima che il disagio evolva in patologia strutturata.

Il dato più importante emerso nella settimana tra l’11 e il 17 maggio riguarda però il cambiamento culturale in corso. La salute mentale non viene più raccontata soltanto come esperienza individuale, ma come indicatore sociale di una trasformazione più ampia che coinvolge tecnologia, relazioni, scuola e qualità della vita.

Il rischio maggiore, secondo molti esperti, è normalizzare la sofferenza emotiva. Considerare ansia cronica, stress continuo e isolamento come condizioni inevitabili della contemporaneità potrebbe rendere invisibile un disagio che invece richiede strumenti educativi, prevenzione e supporto concreto.

Per questo il tema sta entrando sempre più stabilmente nel dibattito europeo e internazionale. Non solo come emergenza sanitaria, ma come questione sociale che riguarda direttamente il futuro delle nuove generazioni.

