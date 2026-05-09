SAGA 2026 – Festival della narrativa, dell’arte, del fumetto e del gioco



Il terzo capitolo del festival torna sabato 9 e domenica 10 maggio con ingresso gratuito alla Villa Comunale del capoluogo ciociaro, dopo il successo delle precedenti edizioni

Frosinone promuove la cultura della creatività grazie all’APS “Materia Creativa” che continua a mantenere alta l’attenzione per valorizzare la cultura pop nel basso Lazio. Torna quest’anno sabato 9 e domenica 10 maggio con ingresso gratuito presso la Villa Comunale del capoluogo ciociaro il terzo capitolo del Festival della narrativa, dell’arte, del fumetto e del gioco ben noto con il nome di SAGA. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, quest’anno SAGA trasformerà il cuore verde del capoluogo ciociaro in uno spazio di vivace fermento in cui appassionati, famiglie e curiosi potranno fruire all’aperto di un’area dedicata all’Arte e al Fumetto, un’altra all’XR e al Gaming ed altre riservate a laboratori, giochi ed esposizioni, oltre che frequentare anche uno spazio Talk con incontri e proiezioni. Non mancheranno aree destinate al Self, ai Cosplay e naturalmente al ristoro. Numerose le presenze di apprezzati esponenti della cultura pop con i fumettisti Nikos Alteri, Gianmarco Basile, Edoardo Follegatti, Gianni Giansanti, William Giuliani, Alessia Isopo, Valentina Leone (“La Pinnocchia”), Luca Pignoli, Alessandro Stallo e Stefano Spaziani, affiancati dagli scrittori e giornalisti Adriano Ercolani (Il Fatto Quotidiano), Maurizio Lozzi (European Press Service), Davide Fischanger, Riccardo Pro, Clelia Pulcinelli e virtuosi dal mondo del cinema come Jacopo Del Giudice (sceneggiatore), Adriano Della Starza (divulgatore) e Gerry Guida (storico e critico cinematografico).