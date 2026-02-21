sabato, Febbraio 21, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

ROMA, TRABUCCO (CG): CON AMMINISTRAZIONE GUALTIERI LA CAPITALE CRESCE E GUARDA AL FUTURO

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

Roma, 21 febbraio 2026 – “Il lavoro portato avanti in questi anni – dichiara il capogruppo capitolino della Lista Civica Gualtieri Giorgio Trabucco – ha rimesso al centro la capacità di Roma di progettare e realizzare grandi opere strategiche, indispensabili per modernizzare la città e migliorarne la qualità della vita. Interventi infrastrutturali, riqualificazione urbana e nuovi investimenti stanno cambiando il volto della Capitale, rendendola più efficiente, sostenibile e attrattiva. 

Determinante è stata anche la gestione della sfida del Giubileo, occasione che ha permesso di accelerare cantieri e progetti attesi da tempo, restituendo ai cittadini spazi riqualificati e servizi potenziati. Un impegno che si inserisce in una strategia più ampia di rilancio, capace di coniugare sviluppo urbano e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Grande impulso arriva inoltre dal settore degli eventi e del turismo, comparti che rappresentano un pilastro dell’economia cittadina. 

Roma – prosegue Trabucco – è tornata protagonista sulla scena internazionale. I grandi eventi culturali, sportivi e istituzionali, insieme a una rinnovata capacità di accoglienza, rafforzano l’immagine della città nel mondo e generano opportunità concrete per imprese e lavoratori. 

La prospettiva è chiara: costruire una Capitale moderna, competitiva e pronta a misurarsi con nuove sfide, anche attraverso la candidatura a ospitare eventi di portata mondiale come le Olimpiadi”, conclude Giorgio Trabucco

Previous article
MILANO, DE CORATO (FDI): «OGGI AI BANCHETTI FDI IN CENTRO HO SPIEGATO AI NUMEROSI CITTADINI L’IMPORTANZA DI VOTARE SI’ AL REFERENDUM GIUSTIZIA».
Next article
A Pescara presentato il nuovo bando nazionale Premio Tesi di Laurea sull’Architettura Fortificata
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)