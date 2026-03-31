Roma – Presso il salone D’ Onore del CONI convegno “RETE AMICA Gioca di Squadra, ferma il Cyberbullismo”

ASSOCIAZIONE ARGOS FORZE DI POLIZIA tra i relatori

Sicurezza online e prevenzione mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 10,00 presso il salone d’onore del CONI, si svolgerà il convegno “Rete Amica” organizzato dal CONI Lazio e dalla Scuola Regionale dello Sport nell’ambito del Protocollo “CONI e Regione per lo Sport“, dedicato a cyberbullismo, sicurezza digitale e tutela dei giovani, con un parterre di relatori che ha unito istituzioni, forze dell’ordine e grandi nomi dello sport italiano.

L’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, sarà rappresentata dal Presidente Nazionale Gianluca Guerrisi, il Vice Presidente Nazionale Fausto Zilli, Vittorio Palamenghi e Andrea Fellegara, rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale Sicurezza & Legalità – No Bullying ARGOS Forze di POLIZIA.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, della Vice Presidente della Scuola Regionale dello Sport Emanuela Perilli, del membro della Giunta Nazionale CONI Nazionale Juri Morico, della dirigente del Territorio CONI nazionale Cecilia D’Angelo e di Francesca De Santis, componente del Consiglio della Scuola dello Sport Regionale del Lazio e del Direttore del Servizio della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, Ivano Gabrielli.