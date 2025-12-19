Roma ospita il primo Pickleball Indoor di lusso in Europa



Un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di sport e lifestyle all’interno del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa

Una novità senza precedenti nel panorama sportivo europeo prende vita a Roma: il GZ19 Pickleball Club apre all’interno del Parco dei Principi Grand Hotel & SPA, introducendo un concetto completamente nuovo di sport di lusso. Qui, tra eleganti interni e un panorama spettacolare sul parco di Villa Borghese, gli ospiti potranno vivere un’esperienza sportiva unica, combinando il dinamismo del pickleball con il comfort esclusivo di un resort iconico nel cuore della Capitale. Un luogo dove innovazione, benessere e ospitalità di alto livello si incontrano, trasformando ogni partita in un momento indimenticabile di movimento e stile.

Ideato dal Campione del Mondo Gianluca Zambrotta, insieme a Giovanni Naldi e Alessio Lazazzera, il nuovo club segna una pietra miliare nel panorama sportivo europeo, diventando il primo campo indoor di pickleball in Europa all’interno di un resort di lusso. Questa iniziativa innovativa ridefinisce i confini del fitness e dello sport d’élite, fondendo prestigio, eleganza e performance atletica. Ogni dettaglio del club è pensato per offrire agli ospiti un’esperienza senza precedenti, dove l’eccellenza sportiva si intreccia con l’ospitalità esclusiva, trasformando ogni partita in un momento memorabile di energia e stile.

Il GZ19 Pickleball Club è concepito per ospiti dell’hotel, soci della Prince Spa (2.000 mq dedicati al wellness e al fitness) e appassionati di sport, offrendo un ambiente sofisticato in cui vivere l’emozione di uno sport in rapida crescita, senza rinunciare al comfort e alla qualità dei servizi tipici di un urban resort di lusso. Il progetto nasce dall’amicizia tra Gianluca Zambrotta, campione del mondo di calcio 2006, e Il Mondo di Scimpa, azienda leader nel family entertainment. Un’iniziativa che va oltre la semplice creazione di un impianto sportivo: il club si propone di offrire esperienze sportive innovative, pensate per adulti e bambini, con un format che porta le iniziali e il numero di maglia della Nazionale di Zambrotta come simbolo di eccellenza e passione sportiva.

Immerso nella splendida cornice di Villa Borghese, il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA, progettato nel 1964 da Giò Ponti e parte della prestigiosa Roberto Naldi Collection, conferma la sua posizione di punto di riferimento nel mondo del benessere e del lifestyle a Roma. Le camere, recentemente rinnovate, rappresentano un raffinato equilibrio tra classicità e modernità: il design iconico di Giò Ponti è valorizzato da linee senza tempo e dettagli originali, armoniosamente integrati con comfort contemporanei e tecnologie moderne, offrendo agli ospiti un’esperienza di soggiorno all’insegna dell’eleganza e del benessere.

L’apertura del GZ19 Pickleball Club rappresenta un perfetto connubio tra tradizione italiana, innovazione sportiva e ospitalità esclusiva, dove lusso e movimento si incontrano armoniosamente, offrendo agli ospiti un’esperienza completa di sport, relax e lifestyle d’eccellenza.

Un’esperienza sportiva unica che ridefinisce i confini tra eleganza e dinamismo: il pickleball incontra lo stile del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, trasformando ogni partita in un momento indimenticabile di energia, divertimento e sofisticata esclusività.