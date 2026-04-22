Dal 24 aprile al 3 maggio ingresso libero alla Galleria Area Contesa: non una mostra ma quattro insieme tra fotografia e pittura.
Si apre venerdì 24 aprile 2026 alle ore 18:00, in Via Margutta 90, la mostra Area Contesa ArteDesign, un ciclo espositivo che riunisce più percorsi artistici nello stesso spazio. L’evento resta visitabile fino al 3 maggio con ingresso libero.
La rassegna, ospitata nella Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign, nasce all’interno del programma RAW for Peace e propone una riflessione sulla pace attraverso linguaggi contemporanei. Il pubblico trova nello stesso luogo fotografia, pittura e ricerca visiva, con un’offerta più ampia rispetto a una singola mostra.
Il percorso si sviluppa nelle diverse sale della galleria. In Sala Modigliani è esposto il lavoro fotografico di Paolo Belloni, incentrato su indagine sociale e narrazione visiva. In Sala Chagall Maria Magdalena Andrei propone opere pittoriche sospese tra astrazione e figurazione. In Sala Picasso è allestita la personale di Volturno Morani, con ritratti e opere anche inedite legate al suo percorso nel neo costruttivismo spaziale.
Accanto alle personali, la mostra collettiva “Effetto Pace” amplia il tema centrale della rassegna, raccontando la pace come gesto concreto, tensione e trasformazione nel presente. All’interno dello stesso progetto è inserito anche un focus su Mario Russo, artista del Novecento, con opere dedicate ai pontefici raccolte sotto il titolo “Pontifex Pax”.
Il vernissage del 24 aprile rappresenta anche un momento di presentazione del Premio Biennale Volturno Morani – IV edizione. La direzione artistica è affidata a Tina Zurlo, con presentazione di Teresa M. Zurlo. Madrina dell’evento Adriana Russo, mentre la parte critica è seguita da Alfio Borghese.