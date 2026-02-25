mercoledì, Febbraio 25, 2026

Roma, Maritato(FI): “S.o.s. per l’Acquedotto Alessandrino gigante ferito”

“La pioggia intensa di questo periodo ha favorito il cedimento di una parte dell’Acquedotto Alessandrino, in via dei Pioppi a Centocelle, come può notare ogni osservatore attento che tiene a tale prezioso bene. Non se ne accorgono però le autorità preposte, considerato che, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini, non si vede ancora alcun intervento”. Lo dichiara Michel Emi Maritato, segretario di Forza Italia del V Municipio.
“Perfino il Consorzio della Rete Imprese di Centocelle si è fatto sentire con vigore ma, a quanto pare, senza alcun risultato. Cosa si aspetta che venga giù tutto?”, tuona il segretario. “Si tratta di un’erosione del terreno a ridosso delle fondazioni – spiega – l’area è stata transennata ma si attende un intervento decisivo per preservare questo storico tesoro di epoca imperiale romana. Per nostra fortuna, Roma non è solo il centro storico e, insieme a mirabolanti annunci di faraoniche archeostazioni della metro C, chiediamo lo stesso interesse per il nostro territorio”, insiste Maritato.
“Forse qualcuno ignora che, dopo i Fori, il secondo sito archeologico al mondo è il nostro Municipio altrimenti, piuttosto che inondarci di post sui social, che annunciano inconsistenti interventi ci sarebbe un po’ più di attenzione per i nostri veri gioielli, lasciati per lo più in stato di abbandono”, continua Maritato.
“Sono anni che assistiamo a questi cedimenti e nessuno, tra Municipio, Comune e Sovrintendenza ha mai assunto provvedimenti e non è certo risolutiva l’inestetica recinzione posta come rattoppo all’altezza di largo degli Ontani. Occorre più rispetto e considerazione per i nostri beni archeologici ma per questo, forse, servirebbe una diversa coscienza degli amministratori”, chiosa il segretario.

