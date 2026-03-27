



Roma, Maritato(FI): “Notte di fuoco a Centocelle e l’amministrazione cosa fa?”

Incendiate tre auto in via delle Palme, non nuova a tali episodi. Allarme tra i residenti



“Va avanti, a ritmi frenetici, la campagna promozionale per una presunta rinascita dei quartieri del V Municipio, che a nostro avviso, rinascita non è assolutamente. Ė della scorsa notte la preoccupante notizia dell’incendio di tre auto a Centocelle, nella tristemente nota via delle Palme, già teatro di inquietanti eventi, in una sconcertante successione”. Così Michel Emi Maritato, segretario di Forza Italia in V Municipio commenta i recenti episodi. “Purtroppo, la ‘Pecora elettrica’ non è il solo locale ad aver subito l’ingiuria delle fiamme: anche Baraka Bistrot, la Pinseria Cento55 e la palestra Haka hanno subito, negli anni la stessa sorte. Cosa si è fatto per evitare questo, in termini di sicurezza?” si chiede il segretario.

“Ė evidente che qualcosa non torna, se oggi a pagare le spese di tanta indifferenza sono incolpevoli proprietari di vetture, a cui va tutta la nostra solidarietà. Da rilevare, al contrario delle istituzioni locali che sembrano non accorgersi di quanto avviene, la presa di posizione dei cittadini, che vorrebbero organizzarsi per contrastare tale pericolosa deriva e a cui offriamo tutta la nostra collaborazione, anche sul piano legale”, rassicura Maritato. “Purtroppo, con amministrazioni infervorate per una campagna elettorale già iniziata e tutte concentrate in eventi autoreferenziali, non si va lontano. Per questo, spetta alle forze più sensibili del territorio prendere in carico il disagio dei cittadini, che non si assopisce con una conferenza-vetrina o un post specchietto per le allodole”, conclude il segretario.