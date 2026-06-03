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Roma. Marilyn, mostra a Via Margutta per il centenario della diva

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Dino Tropea
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Dal 5 al 14 giugno 2026 la Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign dedica una mostra a Marilyn Monroe e al mito di Hollywood. Ingresso libero nel cuore artistico di Roma.

Roma si prepara a celebrare Marilyn Monroe nel centenario della sua nascita. Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18, nella Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign di Via Margutta 90, si inaugura la mostra “MARILYN MARILYN MARILYN e HOLLYWOOD”, rassegna dedicata all’attrice simbolo del cinema americano e all’immaginario hollywoodiano che continua a influenzare arte, moda e cultura contemporanea. L’esposizione resterà aperta fino al 14 giugno con ingresso libero.

L’appuntamento rappresenta un nuovo capitolo dell’attività culturale della galleria romana, già raccontata nelle settimane scorse da Il Giornale del Lazio attraverso eventi come il Premio Internazionale Dante Alighieri 2026, la rassegna Arte in Caos e altri percorsi espositivi ospitati negli spazi di Via Margutta.

Al centro della mostra c’è la figura di Marilyn Monroe, nata nel 1926 e diventata una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Secondo gli organizzatori, il percorso artistico intende raccontare non soltanto l’immagine pubblica della diva, ma anche la sua eredità culturale e il modo in cui continua a ispirare artisti, fotografi, designer e autori contemporanei.

Accanto alla celebrazione di Marilyn, la rassegna si sviluppa attorno al tema di Hollywood, presentata come luogo reale ma anche simbolico, capace di trasformare persone e storie in miti collettivi. Le opere esposte affrontano temi come identità, celebrità, rappresentazione e costruzione dell’immagine pubblica, proponendo una riflessione sul ruolo che fotografie, cinema e media continuano ad avere nella società contemporanea.

La mostra riunisce linguaggi differenti. Pittura, fotografia, arte digitale e ricerca contemporanea dialogano nello stesso percorso espositivo, offrendo ai visitatori una lettura trasversale del fenomeno Marilyn e dell’universo hollywoodiano. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è accompagnare il pubblico in un viaggio tra memoria cinematografica e immaginario collettivo.

La serata inaugurale vedrà la partecipazione della regista e produttrice cinematografica Annarita Campo, annunciata come ospite speciale dell’evento. Nella stessa occasione sarà presentata anche la mostra personale dell’artista Rosa Maria Raffaele, allestita nella Sala Modigliani della galleria.

Il programma prevede inoltre una performance del mezzosoprano Caterina Novak, seguita da un momento conviviale aperto ai partecipanti. Secondo il materiale informativo diffuso dagli organizzatori, il vernissage si concluderà con un aperitivo di benvenuto.

L’evento si inserisce nel calendario culturale di Via Margutta, strada storicamente legata all’arte romana e da anni sede di iniziative dedicate alla pittura, alla fotografia e alle arti visive. Negli ultimi mesi la Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign ha ospitato numerose rassegne aperte gratuitamente al pubblico, confermando il ruolo di questo spazio come punto di incontro tra artisti, critici, appassionati e cittadini.

Per i visitatori il dato più concreto è la possibilità di accedere gratuitamente a una mostra che unisce arte contemporanea e storia del cinema, in occasione di un anniversario che ha una forte rilevanza culturale internazionale. A cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, la Capitale propone così un omaggio che guarda non solo al passato della diva, ma anche alla sua persistente influenza sull’immaginario globale.

La rassegna sarà visitabile dal 5 al 14 giugno 2026 presso la Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign, in Via Margutta 90, Roma. L’ingresso è libero.

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